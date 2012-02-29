به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو که نخستین اردوی خارج از تهران ملی پوشان وزنه برداری پس از مسابقات جهانی پاریس به شمار می‌آید، فردا به پایان خواهد رسید.

ملی پوشان وزنه برداری از 15 بهمن‌ماه در استراحتگاه مرکزی پتروشیمی در اردو حضور پیدا کرده‌اند و طی چهار هفته گذشته با برگزاری 40 جلسه تمرینی، زیر نظر کادر فنی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا، قهرمانی جوانان جهان و سرانجام المپیک 2012 لندن آماده کردند.

براین اساس امروز بعدازظهر آخرین جلسه تمرینی سنگین وزنه برداران در آبادان برگزار می‌شود و صبح فردا نیز با انجام یک جلسه تمرینی سبک، این اردو به پایان خواهد رسید.

ملی پوشان وزنه برداری صبح جمعه آبادان را به مقصد تهران ترک خواهند کرد تا از شنبه دور جدید تمرینات را در کمپ تیم‌های ملی آغاز کنند.