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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

صباغیان:

12 اسفند اولین انتخابات مستقل در گالیکش است

12 اسفند اولین انتخابات مستقل در گالیکش است

گالیکش - خبرگزاری مهر: فرماندار گالیکش گفت: انتخابات 12 اسفند اولین انتخاباتی است که شهرستان پس از استقلالش تجربه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان صباغیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با نشاط در این شهرستان فراهم شده اما به دلیل تازه تاسیس بودن فرمانداری، محرومیت منطقه و عدم استقرار ادارات و نهادهای مستقل و کوهستانی بودن منطقه از مسئولان ارشد استان درخواست می شود که برای تامین امکانات مورد نیاز در این شهرستان، حمایتهای لازم را دریغ نورزند.

وی ادامه داد: از جمعیت 58 هزار و 39 نفری این شهرستان دو هزار و 900 نفر برای اولین بار رای می دهند.

صباغیان، تعداد تعرفه های پیش بینی شده برای روز 12 اسفند را در این شهرستان 50 هزار عدد ذکر کرد.

وی افزود: تعداد 60 شعبه اخذ رای در این شهرستان تعیین شده  که 19 شعبه سیار است و 120 نفر جزو عوامل اجرایی و امنیتی انتخابات این شهرستان است.

برای نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستانهای مینودشت، گالیکش و مراوه تپه ، 11 نفر نامزد شده اند.

گالیکش در منتهی الیه شرق استان گلستان واقع شده و دو سال است که به عنوان شهرستان مستقل عمل می کند.
کد مطلب 1547216

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