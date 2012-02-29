نگرانی عمیق اتحادیه اروپا از حفظ حریم شخصی در گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست جدید بزرگترین جستجوگر دنیا هنوز مورد بحث مقامات اروپا است به طوریکه اروپا اعلام کرده است نسبت به اجرای این طرع "عمیقاً نگران" است و "تردیدهای شدیدی" درباره قانونی بودن و سازگاری سیاستگذاری گوگل با قوانین مربوط به حریم شخصی دارد.

سازمان حافظت از اطلاعات شخصی فرانسه (CNIL) سوم فوریه به عنوان متولی بررسی این موقعیت، نامه ای به "لری پیج"، بنیانگذار و مدیراجرایی گوگل نوشت و با بیان تردیدهای اروپا در این خصوص از وی خواست تا اجرای این مقررات را که از روز پنجشنبه اول مارس (فردا) آغاز می شود به تاخیر اندازد.

اظهارات کمیسیون اتحادیه اروپا

"وویان ردینگ"، معاون کمیسیون اروپا 25 ژانویه در خصوص مقررات جدید حفاظت از اطلاعات توضیح داد: "حفاظت از کپی رایت هرگز نباید به عنوان یک پیش متن برای مداخله درباره آزادی اینترنت استفاده شود و واضح است که حق فراموش شدن به معنی حق حذف کل تاریخ نیست."

وی گفت: " اگر قرار است اطلاعات شخصی کاربران به دست اشخاص ثالث برسند و یا برای تبلیغات استفاده شوند باید این مسئله به وضوح در سایت اطلاع رسانی شود تا کاربر در لحظه ثبت نام بتواند آگاهانه در مورد ورود به سایت تصمیم گیری کند."

معاون کمیسیون اروپا طی نامه ای از "لری پیج" خواست تا در این خصوص توضیحاتی را ارائه کند. در این نامه آمده است: "جناب آقای لری پیج، نظر به اینکه تعداد وسیعی از سرویسها را ارائه می کنید و در راستای محبوبیت این سرویسها، هر گونه تغییری در مقررات شما در بخش نظارت بر حریم شخصی می تواند تاثیراتی را روی بسیاری از شهروندان هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برجای بگذارد."

نتایج بررسیهای اولیه Cnil

سازمان حافظت از اطلاعات شخصی فرانسه در نامه ای که به "لری پیج" نوشت درباره مقررات جدید گوگل خاطرنشان کرد: "تحلیلهای اولیه نشان می دهد که سیاست جدید گوگل به التزامات دستورالعمل اروپا درباره حفاظت از اطلاعات احترام نمی گذارد."

Cnil در ادامه توضیح دهد: "به ویژه که مشاهده می شود برای یک کاربر متوسط درک این مقررات و استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط گوگل غیرممکن است. به طوریکه حتی برای یک کارشناس حرفه ای حریم شخصی نیز درک اینکه دقیقاً چه اطلاعاتی، از طریق چه سرویسهایی و برای چه اهدافی باهم به اشتراک گذاشته می شوند بسیار دشوار است. از این رو Cnil و مقامات اتحادیه اروپا در بخش حفاظت از اطلاعات برای به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی در میان سرویسهای مختلف گوگل عمیقاً نگرانند."

نگرانی عمیق اتحادیه اروپا در شرایطی است که گوگل خاطر نشان کرد که شفافیت، امنیت، کنترل و ارتباطات مرتبط با حریم شخصی هدف اصلی گروه مانتین ویوو است. به طوریکه، این شرکت به تمام کاربران خود در سراسر دنیا ایمیلهایی را ارسال و در سطح وسیعی در خصوص این تغییرات اطلاع رسانی و شفاف سازی کرده است.

این اطلاع رسانی ها به کاربران توضیح می دهند که می توانند گزینه های مختلفی را برای کنترل اطلاعات خود انتخاب کنند. اما زمانی که کاربر با "اکانت" خود وارد سرویسهای مختلف گوگل از جمله "یو تیوب"، "جستجوگر" و یا مرورگر "کروم" می شود می تواند به نتایج دقیق تری که با سلایق شخصی وی سازگار است دست یابد.

به اعتقاد شرکت مانتین ویوو، سیاستگذاری جدید گوگل در مورد حریم شخصی تغییر نکرده است به طوریکه، اطلاعات خصوصی، خصوصی باقی می مانند و این اطلاعات همانند گذشته به صورت محرمانه خواهند بود.