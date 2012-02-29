انتخابات تجلی حضور مردم در صحنه است

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات یکی از پایه های اصلی دموکراسی حقیقی بوده و هرچه حضور مردم در صحنه انتخابات گسترده تر باشد، در تثبیت نظام مقدس اسلامی مؤثرتر بوده و در واقع، نقش تعیین کننده ای در آینده کشور دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: انتخابات ، فرصت بسیار مناسبی برای به تصویر کشیدن نقش مهم مردم در حمایت از کشور اسلامی ایران بوده و حضور فعالانه ملت سلحشور ایران در این عرصه، از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی و نقش هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

وفایی نژاد افزود: استکبار جهانی و سردمداران آن، همواره به عداوت و دشمنی با مردم شجاع ایران پرداخته و در تحمیل فشار بر نظام اسلامی اصرار ورزیده و تاریخ این انقلاب، ثابت کرده که هیچ قدرتی در دنیا، در مقابل اراده مردم ایران موفق نبوده و نخواهد بود.

وی یادآور شد: مردم با حضور پرشکوه مردم ایران در این انتخابات، همچون گذشته، موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان و بدخواهان شده و مایه حفظ و تقویت نظام اسلامی شده و پشتوانه محکمی برای نمایش اقتدار و اعتبار ایران در صحنه های بین المللی فراهم خواهد ساخت.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، روز جمعه 12 اسفند برگزار می شود.