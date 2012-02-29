دشمن در انتخابات از ملت شکست خواهد خورد

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هم اکنون شور و نشاط انتخاباتی گسترده ای در کرمان وجود دارد و مردم برای خلق حماسه ای دیگر در روز 12 اسفند ماه لحظه شماری می کنند.

وی به ولایتمداری و هوشمندی مردم اشاره کرد و گفت: طی ماههای اخیر دشمن سعی کرده از طرق مختلف مردم را ناامید کند اما این مردم با توجه به پیشینه روشنی که دارند مقابل هیچ یک از دسیسه های دشمن شکست نخواهند خورد.

زاهدی افزود: تحریمهای اخیر، فشارهای فرهنگی و تبلیغاتی دشمن و اقدامات گسترده آنها در راستای سناریوی کاهش مشارکت انجام می شود اما دست دشمنان نظام سالهاست برای این ملت رو شده است.

زاهدی ادامه داد: با نگاهی به آمار حضور مردم در انتخابات و همچنین کثرت برگزاری انتخابات در ایران می توان به سادگی پی برد که مردم مهمترین نقش در اداره کشور را دارند و ولایتمداری آنها رمز پیروزی های پیاپی مقابل توطئه های دشمن است.

وی به توطئه های و دسیسه های دشمن از ابتدای انقلاب تاکنون اشاره کرد و گفت: در هیچ یک از این دشمنی ها نمی توان دوره ای پیدا کرد که ملت حتی یک قدم عقب نشسته باشند و همیشه یار و همراه با انقلاب بودند و با رهبری مدبرانه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری همیشه سر بلند بوده اند.