فراخوان دانشگاه آزاد برای شرکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: هم اینک که یک بار دیگر در آزمون اقتدار ملی قرار گرفته‌ایم، دانشگاهیان و دانشجویان، همگام با سایر اقشار ملت شریف ایران در روز جمعه 12 اسفند ماه با حضور چشمگیر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پای صندوق های رای، حماسه‌ای سترگ و ماندگار خواهند آفرید.

در ادامه این فراخوان آمده است: حضور فعالانه و آگاهانه مردم شریف و سرافراز میهن عزیزمان در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان نظام جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.

در خاتمه این اطلاعیه تاکید شده است: بدون شک جامعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی اعم از مسوولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان در سراسر کشور ضمن تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام راحل (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری مدظله العالی، به صورت یکپارچه در کنار سایر اقشار جامعه با حضور منسجم، فراگیر و پرشور خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و اوج تبلور و حماسه همبستگی ملی را به منصه ظهور می‌گذارند.

