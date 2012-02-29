  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

فراخوان دانشگاه آزاد برای شرکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی

فراخوان دانشگاه آزاد برای شرکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی از تمام مردم شریف ایران بخصوص جامعه دانشگاهی و دانشجویان آگاه، در خواست کرد که حضوری شکوهمند و افتخار آفرین در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: هم اینک که یک بار دیگر در آزمون اقتدار ملی قرار گرفته‌ایم، دانشگاهیان و دانشجویان، همگام با سایر اقشار ملت شریف ایران در روز جمعه 12 اسفند ماه با حضور چشمگیر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پای صندوق های رای، حماسه‌ای سترگ و ماندگار خواهند آفرید.

در ادامه این فراخوان آمده است: حضور فعالانه و آگاهانه مردم شریف و سرافراز میهن عزیزمان در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان نظام جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.

در خاتمه این اطلاعیه تاکید شده است: بدون شک جامعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی اعم از مسوولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان در سراسر کشور ضمن تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام راحل (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری مدظله العالی، به صورت یکپارچه در کنار سایر اقشار جامعه با حضور منسجم، فراگیر و پرشور خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و اوج تبلور و حماسه همبستگی ملی را به منصه ظهور می‌گذارند.
 

کد مطلب 1547221

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار