به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، سرگئی لاوروف روز یکشنبه گفت که نیروهای ناتو به رهبری آمریکا نباید پیش از آن که نیروهای افغانستان از آمادگی لازم برای تضمین امنیت این کشور برخوردار شوند افغانستان را ترک کنند.

لاوروف که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: این یکی از اصول قوانین بین المللی است که تا دولتی امکان برقراری نظم را نداشته باشد نباید نیروهای بین المللی کشور [اشغال شده] را ترک کنند.

نیروهاى ناتو قصد دارند تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادى (حدود دو سال دیگر) از افغانستان خارج شوند.

اخیراً مشکلات نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر شده است. کشتار 16 غیر نظامی در ولایت قندهار از سوی یک سرباز آمریکایی خشم عمومی را در کشور علیه نیروها غربی بر انگیخته است.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده است که به ضرب الاجل تعیین شده پایبند است. اما دیروز جان مک کین یکی از سناتورهای سرشناس آمریکایی عنوان کرد که کشورش برنامه ای برای خروج از عراق در زمان مهلت تعیین شده ندارد.