آمار تلفات تصادفاتات در کهگیلویه و بویر احمد 15.9 درصد کاهش یافت

سعید غلام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 138نفر طی 10 ماه اخیردر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این آمار در مقایسه با سال گذشته که 164 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: از این تعداد 93 نفرمرد و 45 نفر هم زن بودند.

دکتر غلام زاده با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت بیان داشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی در جاده‌های برون شهری است که امسال 97 مورد فوت در این جاده ها گزارش شده است.

وی افزود: 25 مورد در تصادفات درون شهری و 12 مورد هم در جاده‌های روستایی اتفاق افتاده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان از کاهش تعداد مصدومین تصادفات طی این 10ماه خبر داد و اظهار داشت: تعداد مصدومین حوادث رانندگی در طی این مدت در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 2.4 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: دو هزار و 886 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی ‌استان ثبت شده که از این تعداد دو هزار و 98نفر مرد و 788 نفر نیز زن هستند.

افزایش 40 درصدی تلفات تصادف در دی ماه 90

غلام زاده با اشاره به اینکه دی ماه امسال، میزان تصادفات و تلفات بیشتر از گذشته بود، عنوان داشت: در دی ماه امسال تلفات حوادث رانندگی 14 نفر بود که در مقایسه با 10 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند 40 درصد افزایش نشان می ‌دهد.

وی افزود: محل تصادف 10 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی دی ماه در جاده های برون شهری و چهار نفر در جاده‌های درون شهری گزارش شده است.

وی تعداد مصدومین را نیز در این ماه بیشتر از دی ماه سال گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد مصدومان حوادث رانندگی در دی ماه امسال 218 نفر است که این آمار در مقایسه با 181 مصدوم حوادث رانندگی که در سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته‌ اند، 20.4 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان در بخش دیگری از سخنانش به تجهیز بخش معاینات پزشک قانونی استان اشاره کرد و اظهار داشت: مرکز معاینات پزشکی قانونی یاسوج به دستگاه پیشرفته ای برای سنجش میزان آسیب دیدگی گوش مجهز شد.

وی نام این دستگاه را ماکرو اتوسکوپ عنوان کرد و افزود: این دستگاه بسیار پیشرفته است و از طریق نصب نرم افزار مخصوص و اتصال دستگاه به رایانه، پارگی های پرده گوش و آسیبهای داخلی مجاری گوش را به میزان دلخواه بزرگنمایی و بر روی مانیتور رایانه نمایش می دهد و از صدمات عکس و فیلم تهیه می کند.

غلام زاده بیان داشت: دستگاه مذکور در مستندسازی پرونده های مصدومین پزشکی قانونی و استفاده های آموزشی اهمیت ویژه ای دارد.

وی در پایان از بازدید زندان مرکزی یاسوج خبر داد و گفت: این بازدید برای بررسی مشکلات زندانیان بیمار و در راستای همکاری دو جانبه ادارات کل پزشکی قانونی و زندانها انجام گرفت.