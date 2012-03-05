زهرا مشتاق با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: دو مجموعه مستند هفت و 6 قسمتی با نامهای "خورشیدوارهها" و "بانو" اکنون در مرحله تحقیق به سر میبرند و تا انتهای اسفند تصویربرداری مجموعه را با محوریت زنانی که با جنگ در ارتباط بودهاند را آغاز خواهیم کرد. مجموعه اول را وحید زارع زاده و مجموعه دوم را خودم کارگردانی میکنیم.
وی افزود: طبق یک آمار در طول جنگ 700 جانباز چشم داشتیم که از این جمله 22 نفر زن بودهاند که ما با یکی از آنها به نام مهناز دارابی مصاحبه کردهایم که وی در زمان جنگهای شهری کرمانشاه هر دو چشم خود را از دست داده است. همینطور یکی دیگر از مصاحبهشوندگان خانمی به نام نوشین خدامی همسر شهید ابراهیم اصغرزاده مستندسازی است که در سقوط هواپیما کشته شد.
مشتاق ادامه داد: دیگری زنی است که خود به خواستگاری مرد جانبازی رفته که با شرایط دشواری زندگی میکند. همینطور با همسر اکبر علمالهدی مصاحبه کردهایم که همسرش پس از 11 سال اسارت، به دلیل شیمیایی شدن در همین دوران پس از هفت سال شهید میشود.
این کارگردان تصریح کرد: تمام این 13 قسمت روایت زنهایی است که زندگی انباشته از قصه دارند و عشق و ازدواجشان از دل جنگ بیرون آمده و ادامه پیدا کرده است. ما نیز قصد داریم این زندگی عاشقانه را مرور کنیم و به دور از تمام پیش داوریها، جنگ را در قالب مجموعهای قصهگو و جذاب روایت کنیم.
وی در انتها گفت: "خورشیدوارهها" و "بانو" به سفارش مرکز امور زنان تا خرداد ماه سال 91 آماده پخش از شبکه اول سیما میشود.
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