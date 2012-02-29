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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

عجم:

62 شعبه رای در مینودشت مهیا شد

62 شعبه رای در مینودشت مهیا شد

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت اعلام کرد: 62 شعبه اخذ رای در این شهرستان مهیا شده که 12 شعبه در بخش کوهسارات و 50 شعبه در بخش مرکزی مستقر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکهزار  و 389 نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و خدمه، دست اندرکار اجرای انتخابات در این شهرستان است.

وی با بیان این که آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات سالم و قانونی در این شهرستان وجود دارد، اظهار داشت: تمهیدات لازم اعم از تعیین شعب، عوامل اجرایی، امنیتی، بازرسی، پشتیبانی ، خدمات و فناوری تدارک دیده شده است.

عجم گفت: مردم برای شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق های رای احساس وظیفه کنند زیرا که هر چه حضور بیشتر باشد، نظام مصونیت می یابد و قدرت ملی در خارج از مرزها بیشتر خواهد شد.

شهرستان مینودشت در شرق استان گلستان واقع شده و 70 هزار و 700 نفر جمعیت دارد.

11 نامزد برای کسب کرسی نمایندگی در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش و مراوه تپه روز جمعه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

کد مطلب 1547227

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