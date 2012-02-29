نامزدهای جبهه دانشجویان و نخبگان ایران 1404 در مازندران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه دانشجویان و نخبگان ایران 1404 در مازندران، علی اصغر یوسف نژاد و ابوالقاسم روحی را از حوزه انتخابیه ساری و میاندرود به عنوان نامزد خود معرفی و سید هادی حسینی و کمال علی پور را از نامزدهای مورد وثوق خود در حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار برگزید.

بر این اساس عزت الله یوسفیان ملا از حوزه انتخابیه آمل و احمد علی مقیمی از حوزه انتخابیه بهشهر، نکا، گلوگاه دیگر نامزدهای این جبهه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند.

جبهه دانشجویان و نخبگان ایران 1404 در مازندران، انوشیروان محسنی بندپی و عبدالوحید فیاضی را به عنوان نامزدهای حوزه انتخابیه نوشهر چالوس و نور محمودآباد برگزیده است.

مقداد نجف نژاد و غلامرضا مشایخی به ترتیب از حوزه های انتخابیه بابلسر فریدونکنار و تنکابن رامسر عباس آباد نامزدهای این جبهه معرفی شده و حجت الاسلام علی اکبر ناصری و حسین نیازآذری از نامزدهای جبهه دانشجویان و نخبگان ایران 1404 در حوزه انتخابیه بابل هستند.

مانیفست جبهه دانشجویان و نخبگان ایران 1404 عمار ولایت مدار، مدرس شجاع و دانشمند شهید بصیر برای رسیدن به تمدن اسلامی ایران 1404 که از آن تعبیر حیات طیبه شده، است.

این جبهه با شعار "علم علم بر زمین نمی ماند" در راستای منویات مقام معظم رهبری برای تحقق سند چشم انداز 1404 ایران اسلامی اعلام وجود کرده است.