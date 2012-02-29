به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی ظهر چهارشنبه در مراسمی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسان در این دانشگاه برگزار شد با اشاره به اجرای طرح هزار شهروند مشاور گفت: نزدیک به هزار نفر اعم از دانشجو، هیئت عملی دانشگاه، کارشناسان بخش‌های مختلف و... برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند و گروه‌های مختلف کارشناسی در این زمینه تشکیل می‌شود.



وی با تاکید بر لزوم استفاده از نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها اظهار داشت: تاکنون هیچ کار مهمی را در استان بدون مشورت و استفاده از عقل جمعی انجام نداده‌ام.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: برای اینکه از مشورت کارشناسان استفاده کنم اتاق فکرهای مختلفی فعال شده و جمعی از دلسوزان نظام بدون طمع مادی و اینکه در مورد ترقی و عمران قم دغدغه دارند در این محافل بحث و تبادل نظر می‌کنند.



وی ادامه داد: تمامی کارهایی که برای استان قم پیگیری کرده‌ام با مطالعات قبلی بوده است.



عقب ماندگی 40 درصدی آموزش عالی جبران می‌شود



حجت‌الاسلام بنایی مهمترین خصوصیت و ماموریت قم را تولید علم دانست و با اشاره به روایاتی از ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: قم به عنوان شهر علم و اجتهاد معروف است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.



وی اضافه کرد: قم می‌تواند محل تولید علم نافع باشد و بر اساس روایات باید علوم از این شهر به سراسر جهان گسترش یابد.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به عقب ماندگی مراکز آموزش عالی در استان قم اظهار داشت: در سال 86 از معاون وزیر علوم پرسیدم که آموزش عالی قم نسبت به سایر استان‌ها در چه جایگاهی قرار دارد. با بررسی‌های انجام شده، قم 40 درصد از استان‌های دیگر عقب بود و همین امر باعث شد که ما به دنبال جبران بخشی از عقب ماندگی آموزش عالی برویم.



وی تاسیس دانشگاه صنعتی را با هدف جبران عقب ماندگی آموزش عالی ارزیابی کرد و گفت: پیشنهاد تاسیس این دانشگاه از سوی بنده ارائه شد و خوشبختانه به ثمر رسیده و اکنون قریب به هزار دانشجو در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.



راه‌ اندازی دانشگاه صنعتی و حضرت معصومه(س)



حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به پیگیری راه‌اندازی دانشگاه دخترانه حضرت معصومه(س) اظهار داشت: بسیاری از خانواده‌های متدین قمی آرزو داشتند که دانشگاه ویژه دختران در قم ایجاد شود که فرزندانشان در این دانشگاه تحصیل کنند بنابراین تاسیس این دانشگاه مورد پیگیری قرار گرفت و آرزوی دیرینه خانواده‌های متدین قم محقق شد.



وی با بیان اینکه این دانشگاه رو به گسترش است تصریح کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه رسما برای این دانشگاه ردیف گذاشتیم و از نظر تامین اعتبار مشکلی نداریم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از برنامه‌های کاری خود را پیگیری راه‌اندازی دانشگاه بین‌المللی پیام نور در سلفچگان عنوان کرد و گفت: مجوز احداث این دانشگاه اخذ شده و زمین آن اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام بنایی تاکید کرد: در حال حاضر شعبه‌های دانشگاه پیام نور در شهرهای تابعه قم دایر است.



به گفته حجت‌الاسلام بنایی قم باید در تولید علم و کرسی‌های نظریه پردازی پیشتاز باشد و این انتظار در شرایط دوری نیست.

