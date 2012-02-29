به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کری سامرز برگزار کننده این همایش اظهار داشت: بسیاری از انجیلهای اولیه ای که پایه و اساس انجیل شاه جیمز را تشکیل داده اند متعلق به کشیشهای کاتولیک بودند.

وی افزود: تغییرات کوچکی در این انجیل اعمال شده، نوشته های باستانی که شاه جیمز آنها را نوشته در حقیقت کپی نوشته های کشیشهای کاتولیک بوده است.

این نمایشگاه که با عنوان " کلام خدا" از فردا 11 اسفند ماه ( اول مارس) تا 26 فروردین ( 15 آوریل) برگزار می شود و تاریخ برگزاری آن به نوعی دربرگیرنده ایام روزه داری و همچنین عید پاک است.

در این نمایشگاه صنایع دستی و آثاری مرتبط به یهودیت، مذهب پروتستان مسیحی و ارتدکس نیز به نمایش گذاشته شده که همگی در مفهوم کلام خدا مشترک هستند. از این رو باز دیدکنندگان در اولین اتاقی که وارد می شوند نمونه مشابه یک کنیسه اواسط قرن سوم در سوریه است.

از دیگر شاخصه های این نمایشگاه نمایش قدیمی ترین بخش از کتاب پیداش است که از طومارهای بحر المیت به دست آمده است.

این نمایشگاه دربرگیرنده هشت گالری است که در نهایت به اتاقی می رسد که شبیه اتاقی در صومعه وستمینیستر لندن ساخته شده است، همان محلی که انجیل شاه جیمز بیش از 400 سال پیش کامل شد.

سامرز اظهار داشت: بسیاری از مردم از تاریخ انجیل شاه جیمز اطلاعی ندارند، این انجیل دارای تاریخ غنی و مثبتی از سهم کاتولیکها در خلق آن دارد.

انجیل شاه جیمز به دستور شاه جیمز ششم در سال 1604 نوشته شد. یک کپی از این انجیل اوایل ماه فوریه توسط دیوید کامرون به پاپ بندیکت شانزدهم هدیه شد.