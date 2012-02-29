عرضه نامحدود اقلام پروتئینی در نمایشگاههای بهاره

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ضیغمی در حاشیه آغاز به کار نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در پارک ارم در جمع خبرنگاران گفت: اقلام پروتئینی همچون گوشت و مرغ به دو صورت گرم و منجمد در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 10 روز برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا توزیع خواهند شد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: میزان عرضه گوشت و مرغ در نمایشگاهها به صورت نامحدود بوده و تا آخرین ساعات برگزاری نمایشگاه به صورت روزانه عرضه می شود.



وی همچنین از عرضه میوه با قیمت مصوب شامل سیب و پرتقال در ایام پایانی سال خبر داد و تصریح کرد: عرضه میوه تنظیم بازاری از 20 اسفندماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد و مردم می توانند مایحتاج مورد نیاز خود را با قیمت و کیفیت مناسب تامین کنند.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از توزیع 100 هزار تن سیب و پرتقال در این ایام خبر داد. ضیغمی ادامه داد: کالاهای اساسی همچون شکر، برنج، روغن، مرغ و گوشت قرمز در کنار پودر شوینده با قیمت مصوب عرضه خواهد شد ضمن اینکه آجیل و خشکبار ، کیف و کفش و پوشاک و سوغات نیز با 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.



وی گفت: در غرف عرضه کالاهای اساسی گوشت قرمز به صورت گرم و منجمد عرضه خواهد شد . ضیغمی گفت: حدود 400 نمایشگاه در سراسر کشور به تامین مایحتاج مورد نیاز مردم خواهد پرداخت ضمن اینکه بر کیفیت کالاهای عرضه شده در نمایشگاه نیز نظارت خواهد شد.



به گفته وی، عرضه هر گونه کالای خارجی که مشابه تولید داخل دارند در نمایشگاههای بهاره سراسر کشور ممنوع است و اگر غرفه ای اقدام به عرضه کند پلمپ خواهد شد.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیت ارائه کالا و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، مهمترین اقدام در جهت تنظیم بازار وفور عرضه کالاها است که در کنار قیمت گذاری می تواند شرایطی آرام برای مردم در ایام پایانی سال رقم زند.