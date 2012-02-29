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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

تقوایی:

60 درصد مردم یزد شرایط شرکت در انتخابات را دارند/ 50 هزار رای اولی در یزد

60 درصد مردم یزد شرایط شرکت در انتخابات را دارند/ 50 هزار رای اولی در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: بر اساس قانون شرکت افراد 18 سال به بالا در انتخابات، 60 درصد مردم یزد می توانند در انتخابات شرکت کنند.

مهدی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد افرادی که در استان یزد تاریخ تولد آنها قبل از 12 اسفند 72 است، بیش از 616 هزار و 240 نفر است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد بیان داشت: این تعداد بیش از 60 درصد جمعیت استان یزد را تشکیل می‌ دهد.

تقوایی یادآور شد: بین 46 تا 50 هزار نفر نیز رای اولی هستند و برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه آمار ثبت احوال با آمار وزارت کشور به دلیل مهاجرتها و ... کمی متفاوت است، افزود: این آمار بر اساس آمار ارائه شده به ستاد انتخابات کشور اعلام شده است.

کد مطلب 1547232

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