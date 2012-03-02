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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

باقری با مهر مطرح کرد:

حذف دو ملی‌پوش از تیم ملی وزنه‌برداری/ برنامه ویژه برای حضور در المپیک

حذف دو ملی‌پوش از تیم ملی وزنه‌برداری/ برنامه ویژه برای حضور در المپیک

سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ابراز رضایت از اردوی این تیم در آبادان گفت: یکی، دو نفر از فهرست نفرات تیم ملی خط می‌خوردند و به جای آنها چند وزنه بردار جدید به اردو دعوت خواهند شد تا فرصت حضور در اردو به همه داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی چهار هفته‌ای تیم ملی وزنه برداری روز پنجشنبه در آبادان به پایان رسید و ملی پوشان از روز شنبه کار خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

کوروش باقری ضمن مثبت ارزیابی کردن اردوی تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: ما به آنچه در نظر داشتیم در این اردو رسیدیم و تردیدی ندارم که برنامه ما آنگونه پیش رفته که مد نظرمان بوده است. این اردو در آبادان با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه انتخاب شد و عملکرد وزنه برداران رضایتبخش بود.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری با بیان اینکه در اردوی جدید تغییر و تحولاتی روی خواهد داد، افزود: به احتمال فراوان نام یکی، دو نفر که از بچه‌های جوانان هم خواهند بود از اردو خط می‌خورد و به جای آنها یکی، دو نفر که شرایط بهتری خواهند داشت به اردو دعوت خواهند شد.

رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا از تاریخ از 22 تا 30 آوریل (دوم تا دهم اردیبهشت ماه 91) در شهر "پیونگ تائک" کره جنوبی برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در خصوص این رقابت‌ها گفت: نحوه آماده سازی وزنه برداران به این صورت است که سیر صعودی خود را طی می‌کنند و پس از حضور در این رقابت‌ها در اواخر تیرماه و اوایل مردادماه یعنی مصادف با برگزاری رقابت‌های المپیک 2012 به اوج آمادگی بدنی می‌رسند.

باقری در پایان گفت: ما نمی‌توانیم یک وزنه بردار را به لحاظ بدنی بین چهار تا پنج ماه در بالاترین حد ممکن نگاه داریم و برای همین برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که در مهمترین رویداد که همان بازی‌های المپیک است، آمادگی وزنه‌برداران را در بالاترین حد نگاه داریم.

کد مطلب 1547233

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