جشنواره فجر اتفاق مطلوبی برای کاریکاتور است

سید مسعود شجاعی طباطبایی؛ رئیس خانه کاریکاتور ایران و دبیر بخش کاریکاتور چهارمین جشنواره تجسمی فجر درباره میزان رضایت خود از جشنواره فجر و استقبال از این رویداد هنری در گفتگو با مهر گفت: امسال هم چون سال گذشته حضور پرتعداد هنرمندان خارجی و داخلی در این جشنواره را شاهد بودیم و این امر توجه هنرمندان سراسر دنیا به آن دارد، تعداد آثار رسیده از لحاظ کمیت و کیفیت قابل تأمل است.
وی افزود: این امر نشان از ارزش این جشنواره دارد. حضور هنرمندان ۷۱ کشور نیز موضوعی قابل توجه است. شجاعی در خصوص تفاوتهای این دوره با دورههای قبلی جشنواره گفت: مقایسه این جشنواره با جشنوارههای قبل پس از پایان برگزاری ممکن خواهد بود.
وی درباره استقبال هنرمندان از جشنواره فجر گفت: غالب کاریکاتوریستهای راه یافته به جشنواره از شهرهای مختلف ایران شرکت کردهاند. علاوهبر این، حضور پررنگ کاریکاتوریستهای خانم در این جشنواره دیده میشود. بنابراین میتوان گفت؛ هنرمندان در رشته کاریکاتور بهواسطه رویدادهای پرتعداد این حوزه؛ همچنین دوسالانهها؛ جشنواره فجر و جشنوارههای مختلف در مواجهه با رویدادهای بینالمللی قرار گیرند. همینطور؛ با حضور هنرمندان سرشناس از کشورهای خارجی، این تعامل استمرار مییابد.
مدیر خانه کاریکاتور ایران گفت: اگر این اتفاقات را ارزیابی کنیم؛ در خواهیم یافت که کاریکاتور ایران هم اکنون همه از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی از جایگاه مناسبی در سطح جهانی برخوردار است. میتوان گفت ایران در رأس هرمی قرار دارد که تمام کشورهای ابرقدرت از لحاظ کاریکاتور در آن حضور دارند. از لحاظ کمی در دوسالانه قبلی تعدد کشورهای شرکتکننده بینظر بود چنانکه در این بینال ۹۱ کشور به رقابت پرداختند و این رقابت نیان چنین تعدادی از کشورهای جهان بیسابقه بود.
وی درباره تعداد کاریکاتوریستهای فعال در ایران گفت: بیش از ۱۰۰۰ کاریکاتوریست حرفهای در ایران شناخته شدهاند و این یک سرمایه بزرگ برای کشور است و لازم است از سوی مسئولان هنر ایران تدبیری برای پرورش استعداد هنرمندان اندیشیده شود تا بتوان از این گنجینه بزرگ بهره برد.
طباطبایی افزود: متأسفانه مطبوعات چندان به کاریکاتور وقعی نمینهند؛ به همین سبب نگاه هنرمندان به جشنوارهها معطوف میشود. از سوی این توجه مطلوب است چراکه حضور ایرانیان در جشنوارههای مختلف هنری در سطح جهانی افتخار آفرین است. به طوری که هر هفته ۲ جایزه بینالمللی از آن هنرمندان ایرانی میشود. این در حالی است که بدانیم ۱۵۰ جشنواره در سراسر دنیا به شکل سالانه برگزار میشود. سهم ایران در رویدادهای هنری بینالمللی بسیار زیاد است و این جای خوشحالی است.
شجاعی درباره این موضوع که بخش ویژه جشنواره فجر تا چه حد مورد اقبال کشورهای دیگر بود، گفت: فجر اتفاق مطلوبی برای کاریکاتور است. تصور ما درباره بخش بیداری اسلامی جشنواره فجر؛ تأکید هنرمندان جهان اسلام به این موضوع بود. تصور ما شرکت کردن هنرمندان جهان اسلام بود. چراکه جهان اسلام بیش از کشورهای اروپایی درگیر یک خیزش مردمی است. اما عملاً با یک بیداری جهانی مواجه هستیم برخی از آثار رسیده نگاهی نیز به بیداری ملل داشته است. به یقین موضوع بیداری اسلامی انتخاب آگاهانهایست و استقبال از این جشنواره بسیار مطلوب بوده است. هر ایرانی با محک زدن آثار و قیاس آثار با ملل دیگر به استعداد و توان ایرانیان در هنر ایمان خواهد آورد.
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