طرح مطالعاتی منطقه باستانی گیلوان خلخال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی در جلسه کارگروه گردشگری شهرستان خلخال اضافه کرد: این منطقه دارای استعداد مطالعات باستان‌شناسی بسیاری است و مصمم هستیم سال اینده در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.

وی اجرای مطالعات و تهیه مستندات باستان ‌شناسی و تاریخی این منطقه را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و یادآور شد: این منطقه در جنوب استان اهمیت مهمی به لحاظ ارتباطات قومی و سنتی خلخال و گیلان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان از اختصاص یک میلیارد و 750 میلیون ریال برای تکمیل دو پروژه گردشگری خلخال خبر داد و تصریح کرد: این رقم از محل اعتبارات گردشگری تامین شده است.

وی ساخت پل روستای خمس با اعتبار 500 میلیون ریال را از جمله این پروژه عنوان کرد و متذکر شد: برای تکمیل زیرساختهای امامزاده عبداللهی کلور 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده که با صرف آن می‌توان این منطقه را به یک سیاحت‌گاه مذهبی، معنوی تبدیل کرد.

ندایی عنوان کرد: 700 میلیون ریال نیز برای ساخت کمپینگ این امامزاده تخصیص یافته که تأمین اعتبار آن انجام شده، علاوه بر این دو واحد اقامتی بین‌راهی در شهرستان خلخال در سال آینده اجرا می‌شود.

وی هدف از راه‌اندازی این واحدهای اقامتی را ایجاد امکانات رفاهی مسافران در کنار دو جاده پرتردد شهرستان با تخصیص 24 میلیارد ریال عنوان کرد.

این مسئول افزود: این واحدها دارای سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و سایر امکانات رفاهی مورد نیاز مسافران بوده و در آینده با تکمیل پروژه‌های راه‌سازی اصلی شهرستان به تعداد این واحدهای اقامتی نیز به ترتیب اولویت و ترافیک جاده افزوده می‌شود.

وی همچنین از تدوین بروشورها و دفترچه‌های راهنما برای تمام شهرستانهای استان اردبیل با هدف راهنمایی گردشگران خبر داد.