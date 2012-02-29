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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

جمشیدی:

انتخابات تقابل استراتژی غرب و نظام اسلامی است

انتخابات تقابل استراتژی غرب و نظام اسلامی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، انتخابات را تقابل دو استراتژی غرب و نظام ایران اسلامی دانست و اظهار داشت: غربیها در این انتخابات بدنبال عدم برگزاری انتخابات در زمان از قبل تعین شده، حضور حداقلی، فضای چالشی و امنیتی و در آخر مخدوش اعلام کردن نتیجه انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در نشست "سفیران گفتمان انقلاب اسلامی و حضور گسترده آحاد مردم در انتخابات" و در جمع علما و روحانیون استان افزود: وظیفه همه مردم است تا با احساس مسئولیت همگانی و غافل نشدن از اصول و ارزشهای نظام و انقلاب و آرمانهای امام راحل و شهدا در این مأموریت الهی و تکلیف شرعی ، حضور گسترده و فراوان داشته باشند.

وی ادامه داد: شرکت در انتخابات هم یک حق است و هم یک تکلیف دینی لذا نمی شود حقی را از نظام اسلامی مطالبه کرد اما تکلیفی را در مقابل انجام نداد.

جمشیدی اضافه کرد: هر گاه در نظام دینی به تکلیف خود عمل کنیم ، شرایط استیفای حق ، فراهم می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار افزود: در مقابل غرب ، استراتژی نظام و مقام معظم رهبری یعنی حضور فراوان و گسترده مردم در فضای امن و آرام و نتیجه صحیح و سالم  قرار دارد و وظیفه ماست تا ببا بکارگیری تمام توان و امکانات خویش این استراتژی را محقق سازیم.

رئیس ستاد انتخابات استان عنوان کرد: اگر وجود  پایداری و اقتدار نظام اسلامی را مبتنی بر وجود و فعالیت قوی سه قوه بدانیم که در رأسش مقام معظم رهبری به عنوان ولی مطلقه فقیه و ولی امر مسلمین قرار دارد ، قطعأ یکی از مولفه ها و آیتمهای مقدمی ، داشتن یک مجلس مقتدر و کارآمد است تا بتوانیم نظام را باصلابت و اقتدار در عصر تنازع بین المللی پیش ببریم و به سرمنزل مقصودش برسانیم.

به گفته وی، بنابراین علما و روحانیون که تریبون داران و اندیشه ورزان اسلام ناب محمدی هستند می توانند نقش ویژه و موثری را ایفا کنند و بعنوان سفیران هدایت در جبهه خنثی سازی توطئه های دشمن ، پرچمداران خط مقدم باشند. 
کد مطلب 1547236

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