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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

سیادتی در گفتگو با مهر:

هر یک رای یک مرگ بر آمریکا است

هر یک رای یک مرگ بر آمریکا است

گرمسار-خبرگزاری مهر: مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان گفت: هر یک رای امت ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک مرگ بر آمریکا است.

سید محمد مهدی سیادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار با بیان اینکه هر یک رای یک مرگ بر آمریکا است، افزود: جوانان و عموم مردم با شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دشمنان و بد خواهان نظام را مایوس تر از همیشه خواهند کرد.

وی افزود: جوانان اهداف جریانهای معاند و ضد انقلاب را با بصیرت درک نموده و باشرکت در راهپیمایی 22بهمن امسال خیز اول را برداشته اند.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان اظهارداشت: حضور پر رنگ جوانان با نشاط نشان داد که هوشیارتر از همیشه هستند و با شرکت پر رنگ خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جریانات غرب زده و الحادی را مایوس تر از همیشه می کنند.

سیادتی همچنین تصریح کرد: جریان های معاند نظام سعی دارند با شایعه پراکنی های مختلف اعم از بزرگنمایی مشکلات اقتصادی، مردم و جوانان پرشور را نسبت به انقلاب نا امید کنند که البته جوانان با آگاهی و هوشیاری و بصیرت این جریانهای الحادی را پس می زنند.

وی در پایان اظهار داشت: بیداری اسلامی کشور های منطقه از شور و نشاط انقلابی جوانان ما الگو گرفته است.

کد مطلب 1547237

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