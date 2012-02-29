سید محمد مهدی سیادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار با بیان اینکه هر یک رای یک مرگ بر آمریکا است، افزود: جوانان و عموم مردم با شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دشمنان و بد خواهان نظام را مایوس تر از همیشه خواهند کرد.

وی افزود: جوانان اهداف جریانهای معاند و ضد انقلاب را با بصیرت درک نموده و باشرکت در راهپیمایی 22بهمن امسال خیز اول را برداشته اند.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان اظهارداشت: حضور پر رنگ جوانان با نشاط نشان داد که هوشیارتر از همیشه هستند و با شرکت پر رنگ خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جریانات غرب زده و الحادی را مایوس تر از همیشه می کنند.

سیادتی همچنین تصریح کرد: جریان های معاند نظام سعی دارند با شایعه پراکنی های مختلف اعم از بزرگنمایی مشکلات اقتصادی، مردم و جوانان پرشور را نسبت به انقلاب نا امید کنند که البته جوانان با آگاهی و هوشیاری و بصیرت این جریانهای الحادی را پس می زنند.

وی در پایان اظهار داشت: بیداری اسلامی کشور های منطقه از شور و نشاط انقلابی جوانان ما الگو گرفته است.