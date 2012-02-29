هنر ابرازی برای انتقال مفاهیم ارزشی و باورهای دینی است

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ پاسدار سعادت جلال دوست صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان برگزیده مسابقه کاریکاتور و پوستر دفاع مقدس با عنوان "رمز" افزود: هنر و ذوق هنری یک موهبت الهی و یک عشق درونی است که خداوند آن را به هر کسی هدیه نمی کند.

وی با تاکید بر استفاده صحیح از هنرگفت: هنرمند باید از این موهبت در راستای انتقال ارزشها و باورهای دینی استفاده کند و به هنر خویش رنگ الهی ببخشد.

وی تصریح کرد: هنر یک ودیعه و یک امانت الهی است و این هنر باید در راه اهداف والای انسانی به کار گرفته شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی با بیان اینکه هنرمند در قبال هنر خویش در برابر جامعه مسئولیت دارد گفت: پاسداری و حفاظت از هنر و قراردادن آن در جایگاه واقعی خود، از مسئولیت های مهم یک هنرمند است.

وی در ادامه به تشریح برگزاری این مسابقه پرداخت و اظهار داشت: این مسابقه با مدیریت هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و با محوریت دفاع مقدس و بیداری اسلامی در 2 بخش کاریکارتور و پوستر در تاریخ چهارم دیماه جاری و با ارسال آثار هنرمندان به دبیرخانه این مسابقه آغاز شد.

جلال دوست افزود: طی این مدت 221 اثر از 104 هنرمند به دبیرخانه این مسابقه رسید که 111 اثر در بخش کاریکاتور و 110 اثر در بخش پوستر بود.

وی یاد آورشد: پس از داوری آثار رسیده به دبیرخانه این مسابقه، 5 اثر بعنوان آثار برتر و 6 اثر به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شد.

یاد آور می شود: در مراسم تجلیل از هنرمندان برگزیده این مسابقه که صبح چهارشنبه در محل برگزارشد، از نفرات برتر این مسابقه با اهداء تندیس و لوح یادبود تقدیرشد.