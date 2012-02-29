موافقت با صدور 171 مجوز نرم افزار و رسانه دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتادمین جلسه کارگروه نظارت و ارزشیابی و ثبت نرم افزار که هفته اول اسفندماه برگزار شد،7 اثر رد درخواست و نیازمند اصلاح محتوایی تشخیص داده شد.

در این جلسه که به ریاست محمد صادق افراسیابی، معاون رسانه های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برگزار شد، از مجموع درخواستهای مورد تأیید قرارگرفته 11 نرم افزار، گواهی ثبت نرم افزار دریافت خواهند کرد و تعداد 80 اثر مجوز نشر اخذ خواهند کرد و نیز به تعداد 86 حامل دیجیتالی مجوز تکثیر اعطا خواهد شد.

از جمله نرم افزارهای حائز اخذ مجوز می توان به سروش علوی، خورشید ولایت، سامانه ختم قرآن کریم صالح، بوستان آیات 4 ، جهاد اقتصادی، دایره المعارف و دانشنامه علوم اشاره کرد.

این جلسات توسط واحد امور بسته های نرم افزاری معاونت رسانه های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال هر هفته برگزار می شود تا در مورد نرم افزارهایی که روال بررسی محتوایی آنها به اتمام رسیده تصمیم نهایی صدور مجوز اخذ شود.

در این راستا این مرکز به تمامی خریداران و مخاطبان نرم افزارهای رایانه ای در کشور پیشنهاد داده که برای رونق کمی و کیفی آثار نرم افزاری کشور و همچنین حذف آثار بی کیفیت و بدون پشتیبانی و نیز حمایت از حقوق مادی و معنوی تولیدکننده داخلی نرم افزار، از بسته های نرم افزاری اصل و دارای مجوز استفاده کنند و از کپی نرم افزارهای تولید داخل جدا خودداری کنند.