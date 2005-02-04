نظريه "اصالت وجود" تفسير شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، در ابتداي جلسه حجت الاسلام فياضي با بيان چهارده مقدمه به تبيين نظريه خود مبني بر عينيت وجود و ماهيت پرداخت و بين من حيث هي هي و ماهيت موجوده تفاوت قائل شد و گفت اولي اعتباري است و دومي اصلي ، هر چند موجوديت آن به وجود بالذات است .



وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره دو نكته اصلي ديگر فلسفه صدرايي، يعني "تشكيكي بودن" و "نفس المر" متعرض دو ديدگاه جديد شد .



در ادامه جلسه، حجت الاسلام عشاقي از اساتيد حوزه علميه ، به نقد ديدگاه حجت الاسلام فياضي پرداخته و بين ديدگاه غير معروف ملاصدرا و ديدگاه معروف وي تفكيك قائل شده و به تفسير ماهيت من حيث هي هي پرداخت كه با لحاظ آن " به شرط لا " است و يا " لا به شرط" ، كه در يك صورت آن ماهيت مستلزم با عدم است و لذا با وجودي بودن نمي سازد چون مستلزم اجتماع نقيضين است .



در پايان جلسه نيز بعضي از محققان حاضر در جلسه به طرح پرسش پرداختند كه از سوي حجت الاسلام فياضي به اين سوالات پاسخ داده شد .



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