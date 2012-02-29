به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره برگزاری جایزه ادبی هفتاقلیم روز شنبه 20 اسفند با معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر در رشته بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان سال به کار خود پایان خواهد داد.
در حال حاضر داوریهای به پایان رسیده و نفرات برتر جشنواره مشخص شدهاند. روال داوری و قضاوت درباره کتابهای شرکتکرده در این جشنواره بر اساس امتیازدهی داوران بوده و جلسهای برای تجمیع آرای داوران برگزار نشده است. این شیوه به گفته برگزارکنندگان جشنواره برای جلوگیری از تاثیرگذاری نظر داوران بر یکدیگر بوده است.
در مراسم اختتامیه این جشنواره، نفر اول رمان و نفر اول داستان کوتاه به همراه یک یا چند نفر از شایستگان تقدیر در هر دو رشته معرفی خواهند شد. آثار این دوره جشنواره در 3 مرحله داوری شدند. دور اول داوریها با 20 داور به پایان رسید و دور دوم داوری هم با همین تعداد از داوران انجام شد. مرحله نهایی داوری کتابها هم با 19 داور سپری شد.
مراسم اختتامیه این جشنواره روز شنبه 20 اسفند از ساعت 17 در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا برگزار میشود.
نظر شما