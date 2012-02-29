45 هزار برگه رای در گمیشان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی بابایی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان گمیشان 51 صندوق اخذ رای تعیین شده که به تفکیک در شهر گمیش تپه 12 صندوق رای (شهری) و در سیمین شهر 12 صندوق رای (شهری) مستقر می شوند.

وی گفت: 26 صندوق اخذ رای نیز، روستایی و یک صندوق کاملا سیار است که مسیر حرکت آن تعریف شده است.

بابایی، تعداد رای اولی های این شهرستان را، 860 نفر اعلام کرد.

وی ادامه داد: اعضای صندوق به ترتیب از 13 الی 16 نفر متغیر است و مسئولیت اخذ رای مردم در محدوده مشخص شده خاصی به عهده نیروهای آن شعبه می باشد.

بابابی اظهارداشت: پس از انقلاب، مردم این شهرستان بالاترین حضور را در انتخابات در سطح استان گلستان داشتند که امید است در این دوره از انتخابات نیز با حضور بالای خود، برگ زرین دیگری در افتخارات این شهرستان ثبت خواهند کرد.

وی با اشاره به تبلیغات گسترده دشمنان در کمرنگ جلوه دادن نهمین دوره از انتخابات مجلس گفت: باید توجه همه مردم و دست اندرکاران امر انتخابات، رعایت ضوابط و قانون باشد.

بابایی افزود: از تمامی داوطلبان درخواست می شود طوری عمل کنند که دیگران تخریب نشوند و با برخوردهای نادرست، انقلاب و اصل نظام زیر سوال نرود.

وی متذکر شد: تمامی کاندیداها محترم هستند اما ملاک همه ما در انتخابات، رعایت قانون است و خوشبختانه مردم آگاه و فهیمی داریم که با توجه به هجمه ها و فشارهای بین المللی در کشور باید به موقع و خوب عمل کنند و در صحنه های حساس حضور پیدا کنند تا در این مقطع حساس مانند یوم ا... 22 بهمن پایبندی خود را به رهبر و نظام نشان دهند و با آرمانهای رهبری تجدید میثاق کنند.

برای کسب کرسی نمایندگی نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان 9 نفر داوطلب شده اند.