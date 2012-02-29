  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

برگزاری کنگره سرداران و چهار هزار شهید منطقه 17

برگزاری کنگره سرداران و چهار هزار شهید منطقه 17

دوازدهمین کنگره سرداران و چهار هزار شهید منطقه 17 تهران شانزدهم اسفند برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، دوازدهمین کنگره چهار هزار شهید منطقه 17 تهران امسال با مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار پنج شهید گمنام آستان مقدس امام زاده حسن و تجلیل از خانواده های معظم شهدای جاوید الاثر در روز شانزدهم اسفند آغاز می شود. 

در روز افتتاحیه مراسم محفل انس با قرآن و دعای توسل به نیت چهار هزار شهید منطقه در مساجد برپا خواهد شد . در روز دوم که به نام شهدای معلم و دانش آموز نامگذاری شده است 103 یادواره گرامیداشت در مدارس برگزار می شود. همچنین در روز پایانی نیز که روز میثاق با ولایت و شهدا نامگذاری شده است مراسم اختتامیه با حضور خانواده معظم شهدا و مسئولان برگزار می شود.
 

کد مطلب 1547246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها