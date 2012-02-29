تبدیل وضعیت 15 هزار نیروی شرکتی وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی پورافشار با اعلام اینکه مجموع نیروهای شرکتی صنعت آب و برق حدود 25 هزار نفر بود که 15 هزار نفر از این نیروها مشمول بند "الف" ماده (6) مصوبه 1/11/90 هیئت وزیران شده و تبدیل وضعیت شده اند، گفت: تبدیل وضعیت حدود 10 هزار نفر مشمول بند "ب" ماده (6) این مصوبه نیز در قالب تعاونی ها صورت گرفت.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی، اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت دولت تمامی نیروهای شرکتی صنعت آب و برق ساماندهی شده اند و از سال 91 هیچ شرکت تامین نیروی انسانی با وزارت نیرو قرارداد نخواهد داشت.

قاسمی پور افشار، افزود: صنعت آب و برق نزدیک به 78 هزار نفر پرسنل در بخش دولتی و غیردولتی دارد که در بخش دولتی حدود 25 هزار نفر و در بخش غیردولتی 53 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: جذب و تعدیل وضعیت کارکنان بخش دولتی بر اساس مصوبه ها و مجوزهای دولتی و در بخش غیردولتی بر اساس تصمیم مجمع و برگزاری آزمون عمومی صورت می پذیرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، ادامه داد: حدود 30 درصد جذب نیروهای انسانی چه در بخش دولتی و غیردولتی بر اساس مصوبه ها، به خانواده معظم شهدا و جانباز و ایثارگران و 3 درصد به معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص می یابد که از از ابتدای دولت نهم تاکنون 1629 نفر از خانواده ایثارگران و شهدا و 97 نفر از معلولان در بخش غیردولتی صنعت آب و برق استخدام شده اند و وزارت نیرو رتبه نخست جذب معلولان را داشته است.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی، افزود: دولت خود را موظف کرده که 2.5 میلیون نفر اشتغال زایی داشته باشد که از این تعداد، 28579 نفر سهمیه وزارت نیرو بوده که تاکنون 28267 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

قاسمی پورافشار در خصوص جذب نخبگان نیز گفت: در سال 91 قرار است آزمونی برگزار شود که در آن 370 پست به نخبگان اختصاص داده خواهد شد و فقط افراد نخبه ای که شرایط جذب را دارند می توانند در آن با یکدیگر رقابت کنند که در چند روز آینده شرایط این آزمون از طریق پایگاه اینترنتی تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو اعلام خواهد شد.

وی در ارتباط با مجوز جذب نیروهای مورد نیاز در سال آینده، گفت: از ابتدای دولت نهم تاکنون حدود 10 هزار نفر نیروی خروجی از وزارت نیرو شامل افراد بازنشسته، فوت شدگان در حین خدمت، بازخرید شده ها و یا تاسیسات جدید که نیازمند نیرو هستند، داشته ایم و وزارت نیرو ملزم بوده است به ازای این خروجی نیرو جذب کند که ما از این رقم به 5 هزار نفر نیروی جدید نیاز داریم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو سپس در مورد شرکت های تعاونی، تصریح کرد: در راستای اجرای اصل 44، وزارت نیرو شرکت های تعاونی را تشکیل داده که جایگزین شرکت های تامین نیروی انسانی می شوند. البته این شرکت ها هرگونه حق دخل و تصرف در حقوق افراد و یا کم و زیاد کردن نیروهای انسانی خود را ندارند و وزارت نیرو در همه شرایط آنها را حمایت می کند.

قاسمی پورافشار بان داشت: این تعاونی ها شامل 3 دسته تعاونی های تخصصی، تعاونی های پشتیبانی و خدماتی و تعاونی های حفاظتی هستند.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی همچنین از دورکاری حدود 20 درصدی کارکنان وزارت نیرو خبر داد و گفت: این دورکاری فقط شامل نیروهای رسمی و پیمانی و انجام کار مشخص می شود.