کاندیداهای مجلس هشتم دست کم شعار زیست محیطی بدهند

کاظم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با وجود اینکه در 50 سال اخیر اگرچه اقدامات زیادی برای محیط زیست اقدامات گوناگونی انجام شده و اعتبارات زیادی هزینه شده است اما در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی موفق نبوده ایم و همواره به سمت تخریب این منابع پیشرفته رفته ایم.

به گفته وی، در حال حاضر در زمینه تخریب محیط زیست و منابع طبیعی تا جایی پیش رفته ایم که از آستانه تحمل آنها گذشته ایم و در بسیاری ازمناطق مانند جنگلها، تالابها و آب های زیر زمینی به بحران رسیده ایم و با اعتراض اقشار مختلف مردم روبه رو شده ایم .

نصرتی با بیان اینکه قوانین و مقررات زیست محیطی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دربرنامه چهارم توسعه بسیار خوب تبیین شده بود اظهار داشت: اگرچه این برنامه هم درزمینه مسائل محیط زیست کامل نبود ولی محیط زیست در آن به خوبی دیده شده بود ولی متأسفانه در بسیاری موارد این قوانین اجرا نشد و اگر اجرا شد خیلی اثرگذار نبود.

به اعتقاد وی، اما در برنامه پنجم مسائل محیط زیست حتی در قوانین و برنامه ها هم به خوبی و درحد برنامه چهارم دیده نشده است و تنها قوانین ومصوبات زیست محیطی پراکنده ای در آن وجود دارد.

مدیر جامعه جنگلبانی با بیان اینکه این روند تضعیف قوانین و مقررات زیست محیطی ومنابع طبیعی کشور نگران کننده است تصریح کرد: در صورتیکه همین اندک برنامه های زیست محیطی هم اجرا نشود و یا براجرای آنها به درستی نظارت نشود مسلماً بحران های محیطزیست بیش ازپیش گریبانگیرمردم می شود.

به گفته نصرتی، متأسفانه کاندیداهای مجلس حتی شعارهای تبلیغاتی هم در زمینه حفظ محیط زیست نمی دهند و هیچ گاه برنامه مشخصی برای محیط زیست ندارند که این نشان دهنده جایگاه ضعیف محیط زیست نزد مسئولان و نداشتن اعتقاد به حفاظت ازمنابع طبیعی است.

به اعتقاد وی ،آنچه مسلم است وقتی نامزدهاهای انتخابات مجلس پیش از انتخاب شدن هیچ ایده ای در زمینه حفظ محیط زیست ندارند بنابراین وقتی که به مجلس بروند اولویت هایشان در این زمینه نیست.

نصرتی افزود: نمایندگان باید بدانند داشتن شرایط اولیه زیستن یعنی هوای پاک، آب پاک و خاک پاک برای مردم مهمتر از داشتن امکانات زندگی است و در حقیقت وقتی شرایط اولیه زیستن بحرانی باشد امکانات ثانویه دردی دوا نمی کند.

وی با انتقاد از نمایندگان دوره های پیشین مجلس گفت: مجلس هشتم مصوبات و قوانین ضد زیست محیطی بسیاری در کارنامه خود دارد که دادن مجوز به چاههای غیر مجاز بدترین آنها بود البته اصلاحاتی که در برخی قوانین صورت گرفت مانند اصلاحیه قانون معادن و یا لایحه جامع منابع طبیعی نیز دست کمی از این قانون نداشتند.