احمد طالبي نژاد: از بن لادن معذرت مي خواهم

"طالبي نژاد " كارگردان فيلم " من بن لادن نيستم "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" طالبي نژاد كه به تنهايي درجلسه پرسش وپاسخ فيلم " من بن لادن نيستم " حاضرشده بود با لحني گلايه آميزخطاب به اهالي مطبوعات كه به انتقاد ازفيلم وي برخاسته بودند گفت :"من اشتباه كردم كه فيلمي را با رويكرد كودك ونوجوان كليد زدم درشرايطي كه دغدغه كارگردانهاي امروزي ساخت فيلمهاي معناگراست .دربين 70فيلمي كه درسال توليد مي شود كودكان كوچكترين سهمي ندارند ومن تصوركردم كه وقت آن رسيده تا آستين ها را بالابزنيم ."

اين منتقد نام آشنا درادامه صحبتهايش گفت :" من درشرايطي اقدام به ساخت اين فيلم كردم كه همه شرايط براي ساخت يك پروژه جشنواره اي آماده بود .من تمايل داشتم فيلمي را به سازم كه مخاطبش كودكان ونوجوانان باشند ودراين ميان اشتباه كردم كه ازاسم بن لادن استفاده كردم.به اين سبب ازاومعذرت مي خواهم."

"طالبي نژاد " درادامه با تاكيد براينكه ديگرفيلمهايش راراهي جشنواره ها نمي كند گفت :" ازهمان زمان كه فيلم را ساختم تصميم نداشتم كه آن را درسينماي مطبوعات به نمايش درآورم .اگرنگاهي به تاريخ فيلمسازي درايران داشته باشيد متوجه مي شويد كه دربيست سال اخيرفيلمهاي كودكان ونوجوانان همواره قرباني شده اند.اين آثارهرگزدرجشنواره فجرجايي نداشته اند چرا كه جشنواره فجرنخبه گراست.ازگروهي كه وقتشان رابه سبب مشاهده اين فيلم هدرداده اند معذرت مي خواهم با اين وجود خوشحالم كه عكس العمل بسياري ازاهالي مطبوعات اين بود كه سالن را ترك كردند .همين امرنشان مي دهد كه اين فيلم حداقل آنها را به چرت زدن وادارنكرده است."

با به پايان رسيدن صحبتهاي " طالبي نژاد " نامه اي از" كيومرث پوراحمد " درجلسه قرائت شد كه به تحسين فيلم " من بن لادن نيستم " وكارگردان آن مي پرداخت.

"پوراحمد " دراين نامه اشاره كرده بود كه اين اثردرزمره فيلمهاي خوش ساختي جاي مي گيرد كه براي مخاطب كودك ونوجوان ساخته شده است وجاي بسي تقديروتشكردارد.

فيلم " من بن لادن نيستم "شركت " قربان نجفي "، " غلامحسين لطفي "،" قاسم زارع " و" كتانه افشارنژاد " داستان يك مهاجم افغاني را درمحوريت دارد كه تحت تعقيب پليس است .اوناخواسته وارد يك مدرسه مي شود وگروهي ازبچه ها را به گروگان مي گيرد.