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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

امیری اعلام کرد:

50 هزار دانش آموز مازنی قرآن آموز می شوند

50 هزار دانش آموز مازنی قرآن آموز می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: 50 هزار دانش آموز استان امسال قرآن آموز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران و روسای ادارات شهرستانها و مناطق مازندران با اشاره به ماموریت ولایی مقام معظم رهبری در خصوص حفظ قرآن کریم ، ضرورت اجرایی شدن آن را به تمام معنا خواستار شد.

وی گفت: 50 هزار دانش آموز  در750مدرسه قرآنی استان فعال هستند و این یک فرصت مغتنم برای اجرایی کردن فرمان رهبر انقلاب و پیگیری برنامه های مقام عالی وزارت است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران تاکید کرد: سابقه تاریخی مازندران، علمای برخاسته از این سرزمین ، شهدایی که تقدیم شد، اعتقادات مردم ما و حضور خود در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسئولیت متولیان دستگاه تعلیم و تربیت در استان را بیشتر می کند و باید این همه افتخارات را به نسل آینده انتقال دهیم.

وی تصریح کرد: تربیت قرآنی دانش آموزان مأموریت اصلی همه دست اندرکاران آموزش و پرورش است.
 
 
کد مطلب 1547250

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