50 هزار دانش آموز مازنی قرآن آموز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران و روسای ادارات شهرستانها و مناطق مازندران با اشاره به ماموریت ولایی مقام معظم رهبری در خصوص حفظ قرآن کریم ، ضرورت اجرایی شدن آن را به تمام معنا خواستار شد.

وی گفت: 50 هزار دانش آموز در750مدرسه قرآنی استان فعال هستند و این یک فرصت مغتنم برای اجرایی کردن فرمان رهبر انقلاب و پیگیری برنامه های مقام عالی وزارت است.



مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران تاکید کرد: سابقه تاریخی مازندران، علمای برخاسته از این سرزمین ، شهدایی که تقدیم شد، اعتقادات مردم ما و حضور خود در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسئولیت متولیان دستگاه تعلیم و تربیت در استان را بیشتر می کند و باید این همه افتخارات را به نسل آینده انتقال دهیم.



وی تصریح کرد: تربیت قرآنی دانش آموزان مأموریت اصلی همه دست اندرکاران آموزش و پرورش است.



