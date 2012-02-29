همایش حماسه حضور حداکثری در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات گلستان ظهر چهارشنبه در این همایش گفت: انتخابات نهم جدی ترین حضور مردم در سرنوشت خواهدشد وروز جمعه روز معرفت نسبت به حضور در انتخابات وانتخاب اصلح خواهد بود.

جواد ابراهیمی افزود: جوانان و اهالی فرهنگ و هنر نقش خودشان را در خصوص گروههای مرجع و حضور حداکثری ایفا کنند.

وی اظهارداشت: آنها که در حوزه انقلاب اسلامی مطالعه می کنند در بررسی های خود در یک نقطه مشترک هستند وآن ارزیابی درجه احساس وعاطفه ملت نسبت به حکومت و نظام است تا بر اساس آن فتنه ها ومقابله های خود را با نظام تنظیم نمایند.

ابراهیمی افزود: نسل سومی ها بسیار مسئولیت دارند و اگر شما میدان را خالی کنید اصحاب زمستان و شب پره ها میدان را می گیرند که جز یاس و ناامیدی در حرفهایشان چیزی ندارند.

وی تصریح کرد:جوان نسل سوم این مملکت شهید احمدی روشن است وجوانهایی که ماهواره امید به فضا می فرستند همه نسل سومی هستند.

ابراهیمی ادامه داد: در این دنیا مقابله با ظلم هزینه دارد وهمان گونه که رهبری انقلاب گفته اند جرم ما استقلال طلبی و نه گفتن و بازگشت به خویشتن است.

مدیر کل اطلاعات گلستان بیان داشت: ما رد نمی کنیم که مشکل داریم ولی مشکل ما ربطی به دیگران ندارد و خودمان مشکلمان را حل می کنیم.

وی اظهارداشت: انتخابات هویت ملی ما است وتمام دشمنان ما وارد شده اند تا این حماسه را به کار مردم تلخ کنند اما درجه احساس وعاطفه مردم نسبت به این نظام جایگاه بالایی داردوحضور مردم در این انتخابات حضوری سرنوشت ساز خواهد شد.