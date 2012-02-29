چارت سازمانی جدید بهزیستی از 25 اسفند اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل بهزیستی هرمزگان با اشاره به مشکلات جامعه هدف بهزیستی، بیان داشت: محوریت عشق و علاقه در کارکنان بهزیستی عاملی در راستای تقویت فعالیتها و ایجاد عملکرد ارزنده در این حوزه است و باید رفتاری مناسب و پسندیده با کارکنان بهزیستی صورت گیرد.

وی ادامه داد: چارت سازمانی جدید سازمان بهزیستی از 25 اسفند ماه سال جاری به استانها ابلاغ خواهد شد که با اجرای این چارت تغییرات محسوسی در احکام پرسنلی ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در این جلسه اختصاص دو میلیارد ریال کمک به مددجویان بهزیستی هرمزگان، اختصاص بودجه به فعالیتهای فرهنگی، راه اندازی مهدهای کودک مذهبی را از مباحث اولویت دار سازمان بهزیستی در استان هرمزگان عنوان کرد.

در ادامه این جلسه جاسم محمدی مدیرکل بهزیستی هرمزگان گزارشی از عملکرد حوزه های تخصصی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان را بیان کرد.

وی ضمن تاکید بر مباحث فرهنگی در حوزه بهزیستی هرمزگان، افزایش اعتبار مددجویی در ساخت و ساز مسکن مددجویی را خواستار شد و ایجاد مسکن و اشتغال را دو عامل در توانمندی مددجویان عنوان کرد.

همچنین با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، رسما از نقشه راهبردی بهزیستی هرمزگان رونمایی شد و به دنبال آن کانون فرهنگی قرآن و عترت اداره کل بهزیستی هرمزگان رسما افتتاح شد.