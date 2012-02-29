دومین یادواره شهدا و ایثارگران صنعت چاپ به سال 91 موکول شد

ابوالفضل ایمنی دبیر این یادواره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ازدحام کاری چاپخانه‌ها در پایان سال گفت: بنا به تاکید آقای افراش دبیر جشنواره صنعت چاپ و سرپرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری باشکوه این یادواره، دومین دوره آن به سال آینده موکول شد.

وی هدف از برگزاری این یادواره را تکریم از خانواده‌های شهدا و ایثارگران صنعت چاپ و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

ایمنی افزود: به دلیل ترافیک کاری در چاپخانه‌ها و اهمیت این مراسم مقرر شد این مراسم به سال 1391 موکول شود تا در زمان بهتر و مراسمی درخور از این حماسه‌سازان معاصر تقدیر شود.

پیش از این قرار بود دومین یادواره شهدا و ایثارگران در روز 13 اسفند ما در موزه شهدا برگزار شود و زمان برگزاری آن از سوی دفتر امور چاپ متعاقبا اعلام خواهد شد.

