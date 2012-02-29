سه هزار و 662 کلاس درس مازندران آماده اسکان مسافران نوروزی است

حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد هزار و 172 کلاس به گروه الف تعلق دارد..

وی بیان داشت: 10 مرکز بهداشتی و درمانی استان برای خدمات دهی به مسافران در نظر گرفته شد.

شیری افزود: تکریم فرهنگیان محتوای مأموریت طرح اسکان بوده و آموزش و پرورش مازندران آن را به انجام خواهد رساند.

معاون آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: تدابیر لازم برای پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان اتخاذ شدده است و به این منظور 473 مدرسه امکانات خود را بسیج شدند.



شیری گفت: 10 مرکز بهداشتی و درمانی استان برای خدمات دهی به مسافران در نظر گرفته شد.



مازندران در نوروز امسال میزبان 15 میلیون گردشگر از اقصی نقاط ایران اسلامی بوده است.