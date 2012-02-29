  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

شیری به مهر خبر داد:

سه هزار و 662 کلاس درس مازندران آماده اسکان مسافران نوروزی است

سه هزار و 662 کلاس درس مازندران آماده اسکان مسافران نوروزی است

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان مازندران گفت: برای نوروز امسال، سه هزار و 662 کلاس درس استان آماده اسکان مسافران نوروزی است.

حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد هزار و 172 کلاس به گروه الف تعلق دارد..

وی بیان داشت: 10 مرکز بهداشتی و درمانی استان برای خدمات دهی به مسافران در نظر گرفته شد.

شیری افزود: تکریم فرهنگیان محتوای مأموریت طرح اسکان بوده و آموزش و پرورش مازندران آن را به انجام خواهد رساند.

معاون آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: تدابیر لازم برای پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان اتخاذ شدده است و به این منظور 473 مدرسه امکانات خود را بسیج شدند.

شیری گفت: 10 مرکز بهداشتی و درمانی استان برای خدمات دهی به مسافران در نظر گرفته شد.
 
مازندران در نوروز امسال میزبان 15 میلیون گردشگر از اقصی نقاط ایران اسلامی بوده است.
کد مطلب 1547258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها