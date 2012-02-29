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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

ارائه خدمات و محصولات جدید بیمه ای در سال 91

مدیرعامل بیمه رازی از ارائه خدمات و محصولات جدید بیمه ای در انواع مختلف بیمه از از ابتدای سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس مظلومی اعلام کرد: به منظور تطابق با استانداردهای جهانی صنعت بیمه، خدمات و محصولات بیمه‌ای جدیدی در انواع مختلف بیمه ها به زودی ارائه می شود.

مدیرعامل بیمه رازی پس از کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: به صورت دائمی نیازهای مشتریان بررسی و طبق نیاز های آنان، خدمات بیمه ای به مشتریان ارائه خواهد شد.

مظلومی با تاکید براینکه راضی نگاه داشتن مشتریان و بالابردن سطح خدمات بیمه ای از اهداف و برنامه‌های هیئت مدیره بیمه رازی است گفت: محصولات بیمه ای جدید با رقابتی ترین و منطقی ترین قیمت در سال 91 در بازار بیمه ای کشور عرضه می شود.

کد مطلب 1547259

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