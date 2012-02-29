ملت بصیر و آگاه ایران اجازه عرض اندام به استکبار جهانی را نخواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم رئوف ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بخش فشافویه که با حضور رؤسای ادارات این بخش برگزار شد، افزود: استکبار جهانی برای ایجاد یک فتنه دیگر مانند فتنه سال 88 در ایران لحظه شماری می کند ولی آگاهی ندارند که ملت ایران به آنان اجازه نخواهند داد که کوچکترین تعرضی در خاک کشور صورت بگیرد.

وی بیان کرد: با توجه به خیزش و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و فشارهای دشمنان نظام، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحنه آزمایش بزرگ دیگری برای ملت ایران است.

این مسئول ادامه داد: روز مردم مؤمن و خداجوی ایران اسلامی با مشارکت و انتخاب آگاهانه سرنوشت چهارساله قانونگذاری کشور را به دست منتخبان اصلح خود می دهند.

وی یادآور شد: استکبار و همه دشمنان نظام اسلامی ایران قصد دارند با تبلیغات سوء خود به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند، اما ملت ایران هوشیارند و با اعتقاد راسخ همچنان حافظ دستاوردهای انقلاب و شهدا هستند.

بخشدار فشافویه افزود: بر همین اساس بر همه آحاد مردم ایران اسلامی که به پیشرفت و تعالی این سرزمین امید بسته اند فرض است که در صفوفی یکپارچه و دشمن شکن روز جمعه دوازدهم اسفندماه بار دیگر حماسه ای بی نظیر از حضور انقلابی خود را در پای صندوقهای رأی به نمایش بگذارند.

وی بر تعامل و همکاری همه دستگاهها و ارگانها با عوامل اجرایی، بازرسی و نظارت در امر برگزاری انتخابات تأکید کرد.

در این بخش 23 شعبه اخذ رأی در نظر گفته شده است که 15 صندوق ثابت و هشت صندوق نیز سیار خواهد بود.

همچنین 406 صندوق رأی در شهرستان ری برای جمع آوری آرای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.