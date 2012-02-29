دادگاه مصر با درخواست وکیل دیکتاتور مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شعبه یک دادگاه اداری مصر با درخواست "نبیل طه البهی" وکیل حسنی مبارک مبنی بر عفو دیکتاتور مخلوع این کشور در مقابل چشم پوشی وی از املاک و دارایی های اش را رد کرد.

نبیل البهی درخواست مذکور را به شورای عالی نظامی مصر و کابینه "کمال الجنزوری" ارائه کرده بود و برگزاری همه پرسی در این باره را خواستار شده بود.

وی افزود: ملت مصر دوره نابسامانی را طی می کند و محاکمه مبارک مردم را به 2 بخش موافق و مخالف این قضیه تقسیم می کند. نهادهای دولتی تاکنون واکنشی نسبت به اینکه در ازای مصادره اموال مبارک وی مورد عفو قرار گیرد نشان نداده اند و تنها ملت مصر است که به تنهایی می تواند در این باره تصمیم گیری کند.