70 هزار فرهنگی مازندران در طرح تلاوت نور شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی ظهر چهارشنبه به مناسب سالروز تاسیس امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی به خبرنگاران گفت: فعالیتهای تربیتی از ظرافت خاصی برخوردار بوده و با هنر وابتکار آمیخته است.

وی کار تربیتی را پر زحمت و دیربازده توصیف کرد و افزود: در سند تحول بنیادین به این امر مهم اشاره شده و تمام این سند با رویکرد تربیتی و برگرفته از آیات و روایات تنظیم و تدوین شده است.

فرهودی با اشاره به تاکید سند تحول آموزش و پرورش به ساحت های شش گانه و نقش همه عناصر در تعلیم و تربیت بیان داشت: پرداختن به تعلیم و تربیت را یک تکلیف شرعی است و افزود: باید آموزه های دینی را در دانش آموزان درونی نموده و این درونی کردن فرایند طولانی و سختی است که همه همکاران و خانواده ها باید نقش موثری ایفا کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران به شرکت بیش از 70 هزار دانش آموز و فرهنگی در قالب طرح نور در استان اشاره نموده و تصریح کرد: طراحی و اجرای حفظ آیت الکرسی در مدارس مازندران موجب گردیده که بیش از 95 درصد دانش آموزان مراسم آغازین را با این آیه شریفه شروع کنند.

وی از دیگر ابتکارات استان را مراسم دسته روی دانش آموزان در اربعین حسینی بیان کرد و افزود: در راستای دوره عملی درس آمادگی دفاعی، 14 هزار و 300 دانش آموز پسر به سرزمین های نور اعزام شده و 16 هزار دانش آموز دختر در حال اعزام هستند.