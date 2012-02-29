115 مربی تربیتی و مشاور در روانسر فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان روانسر با 145واحد آموزشی دارای 52 مربی ومعاون پرورشی، 40 مربی تربیت بدنی و تندرستی و 23 مشاور تربیتی و تحصیلی هستند.

به مناسبت هشتم اسفند سالروز تاسیس امورتربیتی مسئولان آموزش وپرورش ومربیان امورتربیتی شهرستان روانسر با امام جمعه روانسر دیدار کردند.

امام جمعه روانسر گفت: تربیت انسان هایی متعهد براساس آموزه های قرآنی وسیره وروش پیامبر (ص) واهل بیت وظیفه نظام تعلیم وتربیت است.

ماموستا ملا عبدالله غفوری افزود: ارزشهای اخلاقی و کرامت انسانی ریشه در فطرت انسانی دارد که باید در جامعه نهادینه شود و در ذات انسانها تقویت و گسترش یابد.

امام جمعه روانسر افزود: اولین رسالت انبیاء تربیت و هدایت انسان‌ها بوده ومربیان امور تربیتی نیز در مدارس این وظیفه را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: در انتخابات 12 اسفند نیز، با قدرت ایمان، تدابیر مقام معظم رهبری و شور و نشاط انقلابی و برگزاری یک انتخابات با شکوه دیگر، اوج مردم سالاری دینی را به رخ جهانیان خواهیم کشید.

248 صندوق رای گیری در حوزه انتخابیه کنگاور مستقر می شود

حشمت الله عزیزی گفت: همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در این شهرستان اندیشیده شده و به خواست خدا انتخاباتی سالم و با حضور گسترده مردم برگزار خواهیم کرد.

فرماندار کنگاور افزود: تعداد 248صندوق اخذ رأی در حوزه های انتخابیه کنگاور، صحنه،هرسین، بیستون و دینور مستقر خواهد شد.

عزیزی تاکید کرد: در این راستا 248 نفر کاربر آموزش دیده از طریق رایانه کار ثبت نام از رأی دهندگان را بر عهده خواهند داشت و 25 راهبر نیز نسبت به نظارت و راهنمایی کاربران شعب اخذ رأی اقدامات لازم را معمول می کنند.

حضور مردم در انتخابات دامنه تاثیر انقلاب در جهان را افزایش می دهد

فرماندار شهرستان پاوه گفت: این حضور و مشارکت دامنه تأثیر و ارزش انقلاب و نظام را نیز در جهان افزایش می دهد.

حسین خدرویسی در جمع دست اندرکاران انتخابات، با اشاره به اینکه تمامی اقدامات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور در شهرستان پاوه ایجاد شده افزود: مهمترین راهبرد دست اندرکاران انتخابات رعایت قانون، بیطرفی و ایجاد فضایی سالم و بانشاط برای حضور حداکثری مردم است.

در ادامه آموزشهای لازم برای اعضاء صندوق و شعب اخذ رأی ارائه شد.

