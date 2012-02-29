مجلس مقتدر با انتخاب افراد اصلح تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب فرهنگ و هنر استان، با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: هرگاه سخن از انتخاب به میان می آید، چند معنای احساس مسئولیت برای تحقق یک هدف آرمانی و مقدس، حرکت به سوی وضعیت مطلوب و تحول آفرین و تغییر سرنوشت به ذهن انسان خطور می کند.

وی افزود: انتخابات در حوزه های فردی و اجتماعی همواره پیش روی ماست، اما ارزش و اهمیت آن در این حوزه متفاوت است. به ویژه در حوزه های اجتماعی که انتخابات یکی از مصادیق آن به شمار می رود.

منتظری تصریح کرد: حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از یک سو حق طبیعی هر ایرانی است و هم یک تکلیف دینی و ملی محسوب می شود.

وی گفت: بدون تردید انتخابات پیش رو آزمون دیگری در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ایران، آرمانهای حضرت امام(ره) که باید با هوشمندی و فراست و احساس تعهد و مسئولیتی بیش از گذشته به رسالت خویش عمل نموده و با انتخاب افراد اصلح و شایسته مجلس مقتدر و تاثیرگذار را صورت بخشیم.