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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

منتظری:

مجلس مقتدر با انتخاب افراد اصلح تشکیل می شود

مجلس مقتدر با انتخاب افراد اصلح تشکیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را آزمون دیگری در مسیر دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: باید با انتخاب افراد اصلح و شایسته مجلس مقتدر و تاثیرگذار تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب فرهنگ و هنر استان، با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: هرگاه سخن از انتخاب به میان می آید، چند معنای احساس مسئولیت برای تحقق یک هدف آرمانی و مقدس، حرکت به سوی وضعیت مطلوب و تحول آفرین و تغییر سرنوشت به ذهن انسان خطور می کند.

وی افزود: انتخابات در حوزه های فردی و اجتماعی همواره پیش روی ماست، اما ارزش و اهمیت آن در این حوزه متفاوت است. به ویژه در حوزه های اجتماعی که انتخابات یکی از مصادیق آن به شمار می رود.

منتظری تصریح کرد: حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از یک سو حق طبیعی هر ایرانی است و هم یک تکلیف دینی و ملی محسوب می شود.

وی گفت: بدون تردید انتخابات پیش رو آزمون دیگری در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ایران، آرمانهای حضرت امام(ره) که باید با هوشمندی و فراست و احساس تعهد و مسئولیتی بیش از گذشته به رسالت خویش عمل نموده و با انتخاب افراد اصلح و شایسته مجلس مقتدر و تاثیرگذار را صورت بخشیم.

کد مطلب 1547267

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