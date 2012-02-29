تشکیل مجلس ناکارآمد هدف جریانهای ضد انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کمیته پشتیبانی انتخابات این شهرستان گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی نقشه های دشمن جهت سیطره بر جهان اسلام و منطقه خاورمیانه ناکام ماند.

وی افزود: با فروپاشی نظام کمونیستی ، استکبار جهانی در فکر سیطره به کل جهان بود ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، موج جدیدی در معادلات سیاسی جهان شکل گرفت و آنهم ایجاد بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه بود که با انقلاب ایران شروع شد.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: در حال حاضر نظام سرمایه داری با چالش های جدی در عرصه جهانی مواجه شده است و به عینه کارشناسان با ایجاد جنبش های ضد سرمایه داری در غرب افول نظام استکبار جهانی را پیش بینی می کنند.

وی اضافه کرد: استکبار جهانی جهت مقابله با موج بیداری اسلامی که با الهام از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته اند توطئه های متعددی را بر علیه نظام طراحی می کند و در حقیقت استراتژی نظام جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی در دهه چهارم انقلاب متفاوت تراز دهه اول ، دوم و سوم انقلاب است ، دشمن اینگونه می‌پندارد که جمهوری اسلامی چنانچه پشتوانه‌های مردمی‌اش را از دست بدهد می توان بر این نظام غلبه کرد.

رئیس ستاد انتخابات آق قلا تاکید کرد: استراتژی دشمن جهت مقابله با نظام ایجاد یاس و نا امیدی در مردم با ایجاد جنگ روانی در بین مردم به خصوص در انتخابات است که نمونه آن را در فتنه 88 دیدیم .

کر اضافه کرد: مثلث شوم آمریکا،انگلیس و رژیم صهیونیستی اولین کاری که می خواهند بکنند کم کردن حضور حداکثری مردم در انتخابات است تا مشروعیت نظام را زیر سئوال ببرند و جایگاه انقلاب اسلامی در دنیا از بین ببرنندو ایران را به انزوا بکشانند.

وی اضافه کرد: برگزاری یک انتخابات پر‌شور و نشاط، رقابتی با مشارکت گسترده، فراگیر و حداکثری، در یک فضای آرام و امن و در نهایت تشکیل یک مجلس کارآمد و پیش‌برنده انقلاب را می‌توان به عنوان هدف راهبردی نظام اسلامی و مردم وفا‌دار به این نظام در صحنه انتخابات مجلس نهم مورد توجه قرار داد.

کر اضافه کرد: اولین وظیفه ما جهت حضور حداکثری در انتخابات این است که ما اعتماد سازی را از خانواده خود و از دوستان خودمان شروع کنیم و این وظیفه تک تک ما چه نظر شرعی و چه نظر ملی است.

فرماندار در پایان سخنانش انتخاب فرد اصلح برای نظام مهم عنوان کرد و افزود: انتخابی آگاهانه و هوشمند توسط تک تک ما ، مقدمات تشکیل مجلس کارآمد و پیش‌برنده انقلاب و نظام اسلامی را فراهم خواهد ساخت.



کر گفت: این یعنی تحقق افق بیست ساله کشور در دهه چهارم انقلاب یعنی دهه پشرفت و عدالت که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده ، با انتخاب فرد اصلح میسرخواهد شد.