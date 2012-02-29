رکابزن دانشگاه آزاد در مرحله ششم نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ششم تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی امروز در مسیر پروتون "شاه عالم – گنیتنگ هایلند" به مسافت 108 کیلومتر برگزار شد که "خوزه سرپا" از تیم "آندرونی جیوکارتی" ایتالیا با زمان سه ساعت و 9 دقیقه و 37 ثانیه به رتبه نخست این مرحله دست یافت.

همچنین "ویکتور نینو کوره دور" از تیم دانشگاه آزاد با زمان سه ساعت و 9 دقیقه و 39 ثانیه و "خوزه روخانو" از تیم "آندرونی جیوکارتی" ایتالیا با زمان سه ساعت و 10 دقیقه و 23 ثانیه به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز در رده دوازدهم قرار گرفت، حسین عسگری از این تیم عنوان بیست و پنجم را به خود اختصاص داد، رامین ملکی از تیم پتروشیمی در رده سی‌ام قرارگرفت.

همچنین عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد در رده سی و سوم ایستاد، "فردی گونزالس" از تیم دانشگاه آزاد عنوان پنجاهم را به خود اختصاص داد، "میگوئل نینو کوره دور" از تیم دانشگاه آزاد در رده پنجاه و پنجم قرار گرفت.

علیرضا حقی از تیم دانشگاه آزاد در رده شصت و پنجم ایستاد، بهنام خلیلی خسروشاهی از تیم پتروشیمی تبریز رده نود وپنجم را به خود اختصاص داد، حسین ناطقی از تیم پتروشیمی تبریز در رده صد و دوم قرار گرفت و "ان جی یونگ لی " از تیم دانشگاه آزاد رده صد و هشتم را از آن خود کرد.

همچنین در رده بندی تیمی مرحله ششم این تور تیم "آندرونی جیوکارتی" ایتالیا به رده نخست دست یافت، تیم "چمپیون سیستم" چین رده دوم را به خود اختصاص داد، تیم "MTN "آفریقی جنوبی دررده سوم ایستاد، تیم پتروشیمی تبریز رده پنجم را از آن خود کرد و تیم دانشگاه آزاد به رده هفتم این دوره از مسابقات دست یافت.

در رده بندی تیم های آسیایی مرحله ششم تیم "آستانا قزاقستان" دررده نخست قرار گرفت، تیم "پتروشیمی تبریز" در رده دوم ایستاد، تیم "ترنگانو" مالزی به رده سوم دست یافت و تیم دانشگاه آزاد هم به رده هفتم بسنده کرد.