34 نوع کالای غیراستاندارد و تقلبی در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد شامل کالاهای فاقد آدرس، غیر استاندارد و تقلبی بودند که فروشندگان به جای کالاهای اصلی آنها را در اختیار مردم قرار می دادند.

وی اظهار داشت: ایزوگام هدف بام دلیجان، ایزوگام بوم گستر دلیجان، ایزوگام سلمان دلیجان، بخاری گاز سوزODSتجهیز فاقد آدرس، سبزی خردکن ایوان فاقد آدرس، سبزی خردکن کن وود فاقد آدرس، سبزی خردکن تفال فاقد آدرس از جمله این کالاها بودند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان افزود: شیر مخلوط کن، شکر، قند، کمپوت، اتصالات پی وی سی، گاز تک شعله، ماکارونی، فراورده های لبنی، نمک و برخی وسایل برقی از دیگر کالاهای کشف شده هستند.

وی تاکید کرد: مردم باید هنگام خرید به علامت استاندارد، تاریخ مصرف و انقضا و شرایط نگهداری کالاها توجه داشته باشند.

محمدی افزود: در راستای وظایف قانونی، برنامه اداره کل استاندارد نظارت دقیق و مستمر برای حذف چنین کالاهایی ازسطح بازار استان است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همچنین اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 57 فقره پروانه استاندارد در صنایع مختلف صادر شده که از این تعداد 44 فقره در بخش ساختمانی و13 فقره در بخش صنایع غذایی هستند.

محمدی افزود: تا پایان شش ماهه اول سال91 برای کلیه واحد های تولیدی شن و ماسه در سطح استان پروانه استاندارد صادر خواهد شد.

وی تاکید کرد: برنامه اداره کل در سال های آتی، استاندارد سازی کلیه واحد های تولیدی تیرچه بلوک در سطح استان خواهد بود.

محمدی همچنین عنوان کرد: بر اساس ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران کلیه دستگاه های دولتی موظفند که خریدهای خود را از مصالح فروشان دارای نشان استاندارد انجام داده و در صورت خرید کالاهای غیر استاندارد، ذیحسابان ادارات از اعمال فاکتورهای فوق خودداری خواهند کرد.

واحدهای تولیدی لبنی از چربی با منشا غیرشیری استفاده نکنند

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در ادامه گفتگو عنوان داشت: واحدهای تولیدی لبنی از استفاده چربی با منشاء غیره شیری در مواد لبنی خودداری کنند.

محمدی افزود: براساس استانداردهای ملی ایران، در تولید فرآورده های لبنی نظیرشیر، کره و خامه پاستوریزه وفرادما، شیر طعم دار، شیرفرادما، شیرخشک، پنیررسیده درآب نمک، پنیرتازه، دوغ، کشک مایع صنعتی، ماست پروبیوتیک و بقیه فرآورده های لبنی استفاده ازچربی بامنشاء غیرشیری ممنوع است.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف و وجود چربی با منشاء غیره شیری در تولیدات، پروانه واحدهای متخلف ابطال خواهد شد.