  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

فعال یمنی:

انقلابیون یمنی عرصه را ترک نمی کنند

انقلابیون یمنی عرصه را ترک نمی کنند

یک فعال یمنی از ادامه حرکت انقلابی مردم این کشور تا دستیابی به همه خواسته های دموکراتیک آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، "توکل کرمان" ضمن حمایت از مرحله انتقالی یمن افزود: انقلابیون یمنی از انقلاب مصر درس زیادی گرفتند و تا رسیدن به خواسته های خود صحنه را ترک نخواهند کرد.

وی افزود: تغییر روسای دستگاههای امنیتی، تدوین قانون اساسی، مبارزه با فساد، برقراری حاکمیت قانون از جمله خواسته های انقلابیون یمنی است که در راستای تحقق آن تلاش خواهند کرد.

کرمان با اشاره به وضعیت زنان در کشورهای عربی اظهار داشت: زنان همانطور که در انقلابها نقش داشته اند در فرایند سیاسی پس از انقلاب نیز نقش موثری ایفا خواهند کرد.

این فعال زن یمنی افزود: خیمه ای آجریی در میدان التغییر بنا کرده ام و مفهوم آن این است ما عرصه را تا رسیدن به سرمنزل مقصود ترک نخواهیم کرد.

کد مطلب 1547278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها