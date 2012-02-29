انقلابیون یمنی عرصه را ترک نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، "توکل کرمان" ضمن حمایت از مرحله انتقالی یمن افزود: انقلابیون یمنی از انقلاب مصر درس زیادی گرفتند و تا رسیدن به خواسته های خود صحنه را ترک نخواهند کرد.

وی افزود: تغییر روسای دستگاههای امنیتی، تدوین قانون اساسی، مبارزه با فساد، برقراری حاکمیت قانون از جمله خواسته های انقلابیون یمنی است که در راستای تحقق آن تلاش خواهند کرد.

کرمان با اشاره به وضعیت زنان در کشورهای عربی اظهار داشت: زنان همانطور که در انقلابها نقش داشته اند در فرایند سیاسی پس از انقلاب نیز نقش موثری ایفا خواهند کرد.

این فعال زن یمنی افزود: خیمه ای آجریی در میدان التغییر بنا کرده ام و مفهوم آن این است ما عرصه را تا رسیدن به سرمنزل مقصود ترک نخواهیم کرد.