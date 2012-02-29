دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی زمان پایان تبلیغات انتخابات را اعلام کرد

دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات پایان می یابد.

ابوالحسن وحیدی افزود: بر اساس قانون انتخابات، از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 11 اسفند انجام هرگونه تبلیغات رسمی انتخاباتی ممنوع بوده و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست نامزدهای انتخاباتی حوزه های انتخابیه شهرستانهای استان تغییری داشته است یا خیر، افزود: تا این لحظه هیچ ابلاغیه ای مبنی بر افزایش ویا کاهش تعداد نامزدها به ستاد انتخابات استان نرسیده است.

وحیدی آمار نامزدهای این دوره از انتخابات را درحوزه انتخابیه بجنورد 12 نفر، حوزه انتخابیه اسفراین 6 نفر و در حوزه انتخابیه شیروان 7 نفر عنوان کرد و افزود: طبق آمارهای اعلام شده قبلی، تعداد نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی 25 نفر است.

در استان خراسان شمالی 25 نامزد برای کسب 4 کرسی نمایندگی مجلس با هم رقابت می کنند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 12 اسفند در سراسر کشور برگزار می شود.