آغاز صادرات گاز مایع ایران به پاکستان در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر از زاهدان، جلیل سالاری امروز در مراسم افتتاح نخستین ایستگاه سوخت رسانی صحرایی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه 4115 میلیارد لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در سطح کشور جابجا می‌شد، گفت:‌ از این میزان حجم فرآورده‌های نفتی حدود 31 درصد آن توسط 8 هزار و 500 دستگاه نفتکش جاده پیما در سطح کشور جابجا می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به وجود 4 هزارو 200 مخزن‌دار راه‌آهن برای انتقال و جابه جایی سالانه 2.5 میلیارد لیتر فرآورده‌های مختلف نفتی، تصریح کرد:‌ در شرایط فعلی سهم شبکه ریلی از جابه جایی فرآورده‌های نفتی حدود 4 درصد است که قصد داریم با اتصال انبارهای جدید نفت به شبکه راه آهن سهم شبکه ریلی را در جابه‌جایی سوخت کشور افزایش دهیم.

این مقام مسئول از سهم 10 درصدی کشتی‌ها و شناورها در جابجایی سوخت در بنادر و سواحل کشور به ویژه خلیج فارس و دریای عمان سخن به میان آورد و اظهار داشت: در حال حاضر خطوط لوله اقتصادی‌ترین مسیر برای انتقال سوخت مایع کشور بوده است به طوری که هم اکنون 67 درصد فرآورده‌های نفتی کشور از مسیر خطوط لوله جابجا می‌شوند.

وی در ادامه از افزایش تعداد جایگاه‌های CNGکشور به یکهزار و 840 باب خبر داد و افزود: هم اکنون ایران از نظر تعداد جایگاه‌های CNGچهارمین کشور بزرگ عرضه کننده گاز طبیعی به خودروها است که پیش بینی می‌شود تا پایان اسفند ماه سالجاری با افزایش تعداد جایگاه های CNGمقام ایران به جایگاه دوم جهان ارتقا یابد.

سالاری همچنین با اشاره به جایگاه سومی ایران در دراختیار داشتن ناوگان خودروهای دوگانه سوز جهان، تاکید کرد: تا خردادماه سال آینده ایران به بزرگترین ناوگان حمل و نقل دو گانه سوز جهان دست می یابد.

وی با اشاره به کاهش 5 درصدی مصرف بنزین، 17 درصدی مصرف نفت سفید، 9 درصدی مصرف گازوئیل، 13 درصدی مصرف گاز مایع و کاهش 39 درصدی مصرف نفت کوره در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیان کرد: در مجموع تاکنون با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها معادل 6 میلیارد لیتر در مصرف فرآورده‌های نفتی مختلف کشور صرفه جویی حاصل شده است.

سالاری از افزایش 47 درصدی صادرات بنزین پایه، 100 درصدی صادرات نفت سفید، 36 درصدی صادرات گازوئیل به کشورهای مختلف جهان خبر داد و افزود: با توسعه شبکه ریلی به استان سیستان و بلوچستان امکان صادرات گاز مایع به برخی از کشورهای همسایه همچون پاکستان فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری اینکه اتصال انبار نفت زاهدان به شبکه ریلی منجر به کاهش سالانه 5 میلیون لیتری مصرف گازوئیل کشور خواهد شد تاکید کرد:‌همچنین با اجرای این طرح نفتی از تردد سالانه حدود 13 هزار نفتکش جاده پیما جلوگیری می‌شود.

وی در پایان با اشاره به صادرات روزانه 4.5 میلیون لیتر بنزین پایه، 31.5 میلیون لیتر نفت کوره و 2.4 میلیون لیتر گازوئیل به کشورهای مختلف جهان توسط ایران، خاطرنشان کرد: ‌در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 38 میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی توسط ایران به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.