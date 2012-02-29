20 درصد از ذخایر ژنتیکی گیاهان کشور در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه این استان با اشاره به اینکه هشت هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که از این تعداد گونه های گیاهی یک هزار و 500 گونه گیاهی در چهار محال و بختیاری به شکل زنده وجود دارد.

وی با بیان اینکه پایداری اکوتوریسمها باعث ایجاد شرایط به گزینی درکشور و استان است، افزود: ذخایر ژنتیکی جز پایدارترین اکو توریسمها بوده و یکی از ذخیره گاههای گران بها و پشتوانه بخش کشاورزی و جنگلها در این استان و کشور به شمار می آیند.

وی با بیان اینکه 400 گونه از گونه های شناسایی شده در این استان گیاهان دارویی است، بیان داشت: در راستای ایجاد اشتغال باید تغییرات در نگاه ایجاد اشتغال صورت گیرد و بیشتر پروژه های اشتغال در پروژه های گیاهان دارویی و ... در بخش منابع طبیعی صورت گیرد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر پنج هکتار از اراضی ملی استان موجب اشتغال یک خانوار در سطح استان است، بیان داشت: تولید گیاهان دارویی در استان موجب می شود که بهره وری در بخش منابع طبیعی 250 برابر افزایش پیدا کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی، بیان داشت: هفته منابع طبیعی بهانه ای در راستای فرهنگ سازی در زمینه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و توسعه اقتصادی استان از جایگاه منابع طبیعی و تبین نقش مردم و مسئولان در خصوص حفاظت و صیانت از منابع طبیعی است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در هفته منابع طبیعی بیش از 12 عنوان برنامه علمی، پژوهشی و فرهنگی در سطح استان اجرا می شود، بیان داشت: از جمله این برنامه ها نواختن زنگ طبیعت در مدارس استان، اهدا هزار سند مالکیت طرح های مرتعداری، توزیع چهار هزار اصله نهال در بین مردم و نهاد ها، برگزاری همایش مشترک علمی و پژوهشی در دانشگاه شهرکرد، مراسم کلنگ زنی احداث سد خاکی شمس آباد و سیلاب دوتو، برگزاری همایش حقوقی و قضایی، افتتاح سد خاکی چهار بازار بروجن، کلنگ زنی سد خاکی بید قطار و ... است.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در منابع طبیعی استان با همکاری با سازمان های مردم نهاد و مردم باز شده است، بیان داشت: مردم نقش بسیار موثری در راستای تبین حفظ و نگهداری از منابع طبیعی در جامعه دارند.

وی با بیان اینکه برای احیاء پوشش گیاهی تحت عنوان بهبود و اصلاح مراتع 10پروژه در سطح استان تعریف شده است، یاد آور شد: پروژه های از قبیل کپه کاری، غرق مناطق، کمربند حفاظتی، جنگل کاری، نگهداری پارک جنگلی، ایجاد فضای سبز و ... است.

ابراهیمی با بیان اینکه برای طرح جنگل کاری و نگهداری از پارک جنگلی و ایجاد فضای سبز 157 هکتار پیش بینی شده که به مرحله اجرا درآید، تصریح کرد: مراقبت و نگهداری از پارک های جنگلی و حفاظت ازمراتع و گشت و مراقبت در راستای حفظ جنگل ها ، مراتع و ... در استان صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه رسانه ها نقش بسیار موثری و اساسی در جامعه دارند، بیان داشت: شرایط متوسط بارندگی در کشور یک سوم متوسط جهانی است و کشور ما از لحاظ جغرافیایی یک کشور خشک است و در حال حاضر اقتصاد مملکت به طبیعت است و با برنامه ریزی مناسب باید بهره برداری مناسبی از طبیعت داشته باشیم و در این زمینه رسانه ها نقش موثری در جامعه دارند.