حضور کفاشیان و محمدی در انتخابات قانونی است/ تعجب از نامه سازمان بازرسی

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش و جوانان در خصوص اینکه نامزدی بازنشستگان در انتخابات فدراسیون فوتبال غیرقانونی است، گفت: همانطور که در صفحه نخست اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز قید شده ، این فدراسیون یک نهاد غیردولتی بوده و نهادی عمومی و تحت نظارت دولت نیست بنابراین قوانین دولتی در خصوص آن صدق نمی کند.

وی با بیان اینکه حتی بازنشسته ها نیز می توانند در انتخابات فدراسیون فوتبال کاندیدا شوند، تاکید کرد: از هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش و جوانان در خصوص اینکه نامزدی بازنشستگان در انتخابات فدراسیون فوتبال غیر قانونی است متعجبم و اعتقاد دارم که کاندیدا شدن کفاشیان و عزیز محمدی در انتخابات فدراسیون فوتبال کاملا قانونی بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.