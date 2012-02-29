به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 250 دقیقه از مجموعه تلویزیونی "جنگ بازی" ضبط شده است. گروه سه روز آینده برای ادامه کار راهی شهرک انقلاب و دفاع مقدس می‌شوند تا قسمت ششم را ضبط کنند.

تاکنون تصویربرداری صحنه‌های بین راهی و شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس باقی مانده است. مهدی حسینی‌وند همزمان با ضبط مشغول تدوین است. داستان این مجموعه درباره یک خانواده آشفته است که درگیر ماجراهایی می‌شوند. نقش مادر خانواده را رابعه اسکویی بازی می‌کند و نقش‌های همسر و فرزندش را به ترتیب اکبر عبدی و مجید صالحی ایفا می‌کنند.

در این مجموعه در کنار آنها رضا ناجی، امیررضا دلاوری، هادی کاظمی، امیر نوری و... بازی می‌کنند. علیرضا رنجبران و حامد فرشته حکمت تصویربرداران مجموعه "جنگ بازی" هستند. امروز گروه در لوکیشنی واقع در ده ونک مشغول به کار بودند.

امیرحسین جهددوست و امیرعباس ترابیان که نگارش فیلمنامه مجموعه "آشپزباشی" را در کارنامه دارند همراه با حسین ترابی‌نژاد نویسنده مجموعه "شوق پرواز" فیلمنامه مجموعه "جنگ بازی" را نوشتند. این مجموعه یکی از گزینه‌های پخش در ایام نوروز 91 است.