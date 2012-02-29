آیت الله مهدوی کنی: خواستیم اصولگرایان را یکی کنیم شدند سیزده تا

آیت الله مهدوی کنی در حاشیه زیارت از حرم حضرت معصومه(س) در قم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اینکه عده‌ای معتقدند ورود روحانیت به دسته بندی های سیاسی باعث کم شدن قداست روحانیت می شود تصریح کرد: در درجه اول باید بگویم که من اصلا وارد هیچ کدام از احزاب نشده ام و در حال حاضر هم عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستم بلکه تلاش کردم تا گروه ها و احزاب درون خانواده انقلاب را کمک و راهنمایی کنم.

وی تاکید کرد: بنده نظرم این است که هیچ وقت حزبی نبوده ایم و نیز نخواهیم بود. شان روحانیت بالاتر از این است که وارد حزب شوند و اگر هم کسی بگوید که ما وارد حزبی شده ایم اشتباه کرده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ما ورود پیدا کردیم تا در راستای اتحاد برادران اصولگرا، جبهه متحدی تشکیل شود لکن عده ای اجازه ندادند این اتفاق مبارک به درستی صورت پذیرد و این یک جبهه تبدیل شد به سیزده جبهه.

آیت الله مهدوی کنی خطاب به اصولگرایان توصیه کرد: توصیه ام به اصولگراها و همه کسانی که دلسوز نظام و انقلاب هستند این است که باهم باشند و کاری نکنند که دشمنان سوء استفاده کنند.

ایشان ضمن حمایت از لیست جبهه متحد اصولگرایان ابراز کرد: ما خواهان این بودیم که گروه ها و احزاب سیاسی به یک گروه بزرگ و متحد تبدیل شوند ولی نگذاشتند این کار صورت بپذیرد، با این حال هنوز هم از فهرست جبهه متحد حمایت می کنم.